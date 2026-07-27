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رجال سبايدر مان يحتلون مدينة اجنبية قبل طرح الفيلم الجديد
منوعات
2026-07-27 | 11:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
52 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
ارتدى المئات أزياء "سبايدر مان" واجتاحوا شارع باوليستا في مدينة ساو
باولو
، يوم الأحد، ضمن فعالية نظمتها شركة
سوني
بيكتشرز للترويج لإطلاق فيلم "سبايدرمان: يوم جديد" في دور السينما البرازيلية، والمقرر عرضه يوم الأربعاء 29 تموز.
وتظهر اللقطات المصورة المشاركين وهم يتجمعون في الشارع قبل الانطلاق في مسيرة مستوحاة من عالم
الرجل العنكبوت
باتجاه مركز تجاري، حيث تتواصل الفعالية مع توزيع هدايا حصرية على المشاركين.
وقالت
كارولينا
، التي حضرت مرتدية زي "سبايدر وومان"، إنها قطعت مسافة طويلة من الطرف الآخر لمدينة ساو
باولو
للمشاركة في الحدث، مضيفة: "جئت من الجهة الأخرى من ساو باولو، وحلّقت بخيوط
العنكبوت
، لكنها نفدت مني في منتصف الطريق".
أما
رونالدو
، الذي تنكر بشخصية
بيتر باركر
، فقال: "اسمي بيتر باركر، وانتهى بي الأمر في هذه المسيرة لأنني تلقيت دعوة إليها. سمعت عنها عبر التلفزيون، ولم يكن بإمكاني تفويت فرصة لقاء رجال سبايدر مان! من قد يرغب في تفويت ذلك؟".
ورغم ارتفاع درجات الحرارة، سادت أجواء احتفالية بين المشاركين. وقال أحد الحضور، ويدعى جون: "المسيرة رائعة حقاً! صحيح أن الشمس جعلت الجو شديد الحرارة، لكنه حدث ممتع للغاية. الأطفال يقضون وقتاً رائعاً".
ويُعد الفيلم امتداداً مباشراً لأحداث فيلم "سبايدرمان: لا سبيل للعودة" الصادر عام 2021، ومن إخراج ديستين دانيال كريتون.
ويعود إلى البطولة كل من
توم هولاند
في دور بيتر باركر، وزيندايا في دور
ميشيل جونز
(إم جي)، وجاكوب باتالون في دور نيد، ومايكل ماندو في دور سكوربيون، إلى جانب انضمام جون بيرنثال في دور المعاقب (المعاقب) ومارك روفالو في دور هالك. كما تنضم
سادي سينك
إلى
طاقم العمل
، إلا أن الشخصية التي تجسدها لا تزال طي الكتمان ضمن الحملة الترويجية للفيلم.
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ميشيل جونز
بيتر باركر
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