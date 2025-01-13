تحذير من استهداف تطبيق مراسلة شهير

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حذّر خبراء في مجال التقنية والأمن السيبراني من عمليات احتيال جديدة تستهدف تطبيق "Discord" ديسكورد"، أحد أكثر تطبيقات المراسلة شهرة في العالم.

وعادة ما يُستخدم التطبيق لإنشاء قنوات دردشة صوتية، إذ يمكن التحدث إلى الأشخاص في الوقت الفعلي حول موضوعات مختلفة.

وأدت الشعبية الكبيرة التي اكتسبها التطبيق في السنوات الأخيرة إلى جعله هدفاً للمحتالين، وهذه المرة من خلال عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة والمشروعات الاحتيالية والبرامج الضارة.

طرق الاحتيال

ويتم تنفيذ معظم العمليات باستخدام الاحتيال والتصيد الاحتيالي، إذ ترسل الروبوتات رسائل مباشرة للمستخدم تحتوي على روابط مشبوهة للإيقاع به، وفقًا لمتخصصي "WeLiveSecurity".

وتحتوي الروابط على تنزيلات لبرامج ضارة خطيرة للتأثير في أجهزة المستخدم، عن طريق سرقة البيانات الشخصية والقيام بعمليات قرصنة للعملات المشفرة وغير ذلك الكثير.

وبحسب الموقع، تقدم بعض هذه الرسائل مكافأة بالعملة المشفرة مقابل القيام بـ"مهمة"، وهناك أيضًا طريقة عمل تتيح للمستخدم الحصول على اشتراك مجاني في"Discord Nitro"، ولكن هذه مجرد استراتيجيات خبيثة للحصول على معلومات سرية.

وأشار الموقع إلى عمليات الاحتيال المتعلقة بالحظر، إذ يخدعون المستخدم بالاعتقاد أنه تلقى تقريرًا من مستخدم وسيتم تعليق حسابه إذا لم يؤكد تفاصيل منصة "Discord" الخاصة به.

ويُعدّ الامتناع عن التعامل مع الروابط المشبوهة أو تنزيل أي تطبيق من مصادر غير معروفة أفضل طريقة لتجنب كل تلك المخاطر.