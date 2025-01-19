"ماربورغ المرعب".. فيروس نزيف العين يعود مجدداً

يعتبر "ماربورغ" أحد أخطر الفيروسات المعروفة حتى الآن، ولا توجد لقاحات أو علاجات متاحة له حتى اللحظة.يعمل الأطباء على مساعدة المرضى للبقاء على قيد الحياة، رغم غياب العلاج المباشر، مما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها العاملون في مجال الرعاية الصحية بسبب انتقال الفيروس عبر سوائل الجسم المصابة، والفيروس قد يتسبب في نزيف من العينين، ما يجعل السيطرة عليه صعبة.تمركزت فرق منظمة العالمية في منطقة كاغيرا شمال شرق تنزانيا، حيث تم جميع الحالات المؤكدة حتى الآن، كما تم تحذير الأطباء في المجاورة مثل رواندا وبوروندي لتوخي الحذر من احتمالية انتشار الفيروس دون أن يتم اكتشافه.كانت التحذيرات قد بدأت الأسبوع الماضي عندما أصيب ستة أشخاص بمرض غامض أدى إلى وفاة خمسة منهم. وأكدت الفحوصات الأولية أن فيروس "ماربورغ" هو السبب المحتمل، وارتفع عدد الحالات المشتبه بها إلى تسع مع 8 وفيات، وفقا لتقارير منظمة العالمية الصادرة في 11 يناير/ كانون الثاني.يُصنف "ماربورغ" كحمى نزفية، تؤدي إلى تدمير الأعضاء والأوعية الدموية، مما يسبب نزيفا داخليا من الفم والأذنين والعينين، وينتقل الفيروس عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم من الأشخاص المصابين، أو التعامل مع حيوانات مصابة مثل الخفافيش.تظهر الأعراض بشكل مفاجئ وتشتمل على صداع شديد، حمى، آلام في المعدة وإسهال، وتزداد حدة مع مرور الوقت، ومن الصعب في المراحل المبكرة تمييز الفيروس عن أمراض استوائية أخرى مثل الملاريا والإيبولا.وذكرت منظمة العالمية أن الفيروس لديه معدل وفيات يصل إلى 88٪، ما يعني أن تسعة من كل عشرة مصابين قد يلقون حتفهم.ويأتي تفشي "ماربورغ" في تنزانيا بعد أقل من شهر على انتهاء تفشٍ آخر في رواندا المجاورة، حيث أصيب 66 شخصا، معظمهم من العاملين في القطاع الصحي، وقد تم الإشادة بالاستجابة الرواندية لنجاحها في الحد من نسبة الوفيات التي بلغت 23٪ فقط.