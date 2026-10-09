5 فواكه قد تساعد على تعزيز صحة القلب

ويقول أبيان-أليمان، المتخصص في دراسة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية في الجامعة الكاثوليكية في مورسيا (UCAM)، إن الفواكه توفر الألياف والفيتامينات والمعادن ومركبات نباتية تعرف باسم "البوليفينولات"، مشيرا إلى أهمية التنوع واتباع مبدأ "ألوان قوس قزح" للحصول على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية.وفيما يلي 5 فواكه يمكن أن تكون إضافة مفيدة إلى النظام الغذائي:العنب الأحمريحتوي العنب الأحمر على مركبات "الأنثوسيانين"، وهي مضادات أكسدة ارتبطت بصحة القلب والأوعية الدموية.وأظهرت مراجعة منهجية نشرت في " للتغذية السريرية" أن تناول كميات أكبر من الأنثوسيانين ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 26%.كما تشير دراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبوليفينولات قد تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 46%، مع الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج.التفاحيوفر التفاح الألياف القابلة للذوبان، ولا سيما "البكتين"، التي قد تساعد في تقليل امتصاص في الأمعاء. كما يحتوي على مركبات "الفلافونويد"، التي ترتبط بفوائد محتملة لصحة القلب والأوعية الدموية.الحمضياتيمكن للبرتقال والليمون والجريب فروت والليمون الأخضر "اللايم" أن تضيف مجموعة من العناصر المفيدة إلى النظام الغذائي. ووجدت أبحاث أن تناول الحمضيات بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.ويقول أبيان-أليمان إن الحمضيات غنية بمركبات الفلافونويد، مثل "الهسبريدين" و"النارينجين"، التي قد تساعد في تنظيم ضغط الدم، كما توفر البوتاسيوم الذي يساعد في موازنة مستويات الصوديوم في الجسم.وينصح بتناول الثمار كاملة بدلا من العصير للحصول على الألياف.الكرزيحتوي الكرز على الأنثوسيانين والفلافونويدات، وقد أشارت دراسات إلى أن تناوله قد يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية، ما قد يدعم صحة القلب.ويوضح أبيان-أليمان أن بطانة الأوعية الدموية تساعد الشرايين والأوردة على الاسترخاء والتوسع، بما يساهم في تحسين تدفق الدم، مع الإشارة إلى الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد فوائد الكرز.الرمانيتميز الرمان بغناه بالبوليفينولات، ولا سيما الأنثوسيانين، التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة. وقد تساعد هذه المركبات في تحييد الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا.ويمكن إضافة بذور الرمان إلى السلطات أو الشوفان، لكن الخبراء يشددون على أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد تأثيره المباشر في صحة القلب.وفي النهاية، يؤكد أبيان-أليمان أن الفائدة لا تقتصر على هذه الأنواع الخمسة، قائلا: "جميع أنواع الفاكهة تحتوي على عناصر غذائية ومركبات نباتية متنوعة، لذلك احرص على تناول تشكيلة مختلفة منها بانتظام".