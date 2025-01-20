هل تخاف من "المطبات الهوائية"؟ إليكَ مسارات الطيران الاكثر رعبًا!

بينما نرفع أنظارنا نحو السماء، نرى الطائرات تحلق بسلاسة، حاملةً الركاب نحو وجهاتهم المختلفة. لكن خلف هذه الصورة الهادئة، تكمن تحديات كبيرة تُواجهها صناعة الطيران، خاصّة في عام 2024. فقد شهدت العديد من المسارات الجوية اضطراباتٍ غير متوقعة، ممّا جعل الركاب على متنها يخوضون رحلات مثيرة أكثر من أي وقت مضى. من العواصف المفاجئة إلى التغيرات المناخية، تتداخل العوامل الجوية لتخلق تجارب سفر قد تكون غير مريحة، بل وحتى خطيرة في بعض الأحيان.



في هذا المقال، سنكشف لكم عن أكثر المسارات الجوية اضطرابًا لعام 2024، والّتي واجه فيها الطيارون والركاب أصعب الظروف الجوية. فاستعدوا للانطلاق في رحلة مثيرة عبر سماء مليئة بالاضطرابات!









وبحسب “TURBLI”، فإنّ أكثر المناطق اضطرابًا هي تلك التي تجمع بين نشاط تيارات النفاثة العالية وسلاسل الجبال العالية. وبالتالي، فإنّ المناطق التي تشهد أعلى مستويات من الاضطراب عادة ما تكون فوق سلاسل جبلية شاهقة مثل جبال الأنديز والهيمالايا.



ويستخدم موقع “TURBLI” مقياس EDR لمعرفة شدة الاضطرابات الجوية من 0 إلى 100. ويُعتبر الاضطراب بمعدل EDR من 0 إلى 20 خفيفًا، ومن 20 إلى 40 معتدلًا، ومن 40 إلى 60 قويًا، ومن 60 إلى 80 شديدًا، ومن 80 إلى 100 شديدًا للغاية.



وكانت المسارات الأكثر اهتزازًا في قائمة "تيربلي" لعام 2024، ذات معدلات اضطراب معتدل. ووفقًا لموقع “Weather.gov”، يُمكن أن تحدث "تغيرات في الارتفاع" مع الطائرات التي تُواجه هذا المستوى من الاضطراب، لكن يجب أن تظل الطائرات تحت سيطرة الطيارين. وفي هذه الأثناء، سيشعر الركاب بـ "ضغوط واضحة ضد أحزمة المقاعد"، و"ستكون خدمة الطعام والمشي صعبة". انطلاقًا من مبدأ أنّ الاضطراب أثناء يُمكن أن يحدث دون سابق إنذار، وأنّ التنبؤ بما إذا كانت الرحلة في السماء ستكون مضطربة أو سلسة ليس بالأمر السهل. إلّا أنّه في الواقع، يوجد موقع توقعات للاضطرابات الجوية “TURBLI” وهو موقع يُتيح للمستخدمين الحصول على توقعات مجانية لاضطراب الرحلات الجوية تصل إلى 36 ساعة مسبقًا. وذلك استنادًا إلى بيانات من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكي ومصادر أخرى.وبحسب “TURBLI”، فإنّ أكثر المناطق اضطرابًا هي تلك التي تجمع بين نشاط تيارات النفاثة العالية وسلاسل الجبال العالية. وبالتالي، فإنّ المناطق التي تشهد أعلى مستويات من الاضطراب عادة ما تكون فوق سلاسل جبلية شاهقة مثل جبال الأنديز والهيمالايا.ويستخدم موقع “TURBLI” مقياس EDR لمعرفة شدة الاضطرابات الجوية من 0 إلى 100. ويُعتبر الاضطراب بمعدل EDR من 0 إلى 20 خفيفًا، ومن 20 إلى 40 معتدلًا، ومن 40 إلى 60 قويًا، ومن 60 إلى 80 شديدًا، ومن 80 إلى 100 شديدًا للغاية.وكانت المسارات الأكثر اهتزازًا في قائمة "تيربلي" لعام 2024، ذات معدلات اضطراب معتدل. ووفقًا لموقع “Weather.gov”، يُمكن أن تحدث "تغيرات في الارتفاع" مع الطائرات التي تُواجه هذا المستوى من الاضطراب، لكن يجب أن تظل الطائرات تحت سيطرة الطيارين. وفي هذه الأثناء، سيشعر الركاب بـ "ضغوط واضحة ضد أحزمة المقاعد"، و"ستكون خدمة الطعام والمشي صعبة".

أكثر 10 مسارات اضطرابًا في عام 2024، وفقًا لـ "تيربلي":

وفقًا للبيانات التي جمعها “TURBLI” في عام 2024، فإنّ المسارات الجوية العشر المدرجة أدناه هي الأكثر اضطرابًا في العالم.



مندوزا، الأرجنتين (MDZ) – سانتياغو، تشيلي (SCL): 24.684 EDR

قرطبة، الأرجنتين (COR) – سانتياغو (SCL): 20.214 EDR

مندوزا (MDZ) – سالتا، الأرجنتين (SLA): 19.825 EDR

مندوزا (MDZ) – سان كارلوس دي باريلوتشي، الأرجنتين (BRC): 19.252 EDR

كاتماندو، نيبال (KTM) – لاسا، التبت (LXA): 18.817 EDR

تشنغدو، الصين (CTU) – لاسا (LXA): 18.644 EDR

سانتا كروز، بوليفيا (VVI) – سانتياغو (SCL): 18.598 EDR

كاتماندو (KTM) – بارو، بوتان (PBH): 18.563 EDR

تشنغدو (CTU) – شينينغ، الصين (XNN): 18.482 EDR

سان كارلوس دي باريلوتشي (BRC) – سانتياغو (SCL): 18.475 EDR



لم تدخل أي مسارات من أمريكا الشمالية في قائمة العشر الأوائل، لكن تصنيفات "تيربلي" حسب القارات تُظهر أنّ الرحلات التي تعبر جبال الغرب الأمريكي شهدت أكبر قدر من الاضطراب المحلي في عام 2024، حيث احتلّت الرحلات بين ألبوكيركي، نيو مكسيكو (ABQ)، وديترويت (DEN) المرتبة الأولى في الاضطراب في أمريكا الشمالية بمعدل EDR قدره 17.751. وكانت الرحلة من جاكسون إلى سولت ليك سيتي .



إذا كنت قلقًا بشأن مواجهة الاضطراب في رحلتكَ القادمة، حاول أن تتذكّر أنّ الاهتزاز أثناء الطيران، على الرغم من كونه غير مريح ومتزايد الشيوع، إلّا أنّه نادرًا ما يؤدي إلى إصابات للركاب. كما أنّ حالات الاضطراب التي تُسبب أضرارًا كبيرة للطائرات نادرة للغاية. وكلّ ما عليك فعله لضمان سلامتكَ هو أن تضع حزام الامان وتبقيه مربوطًا!