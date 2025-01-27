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هل تبحث عن وظيفة جديدة؟ إليك أسرع الوظائف نموًا بحسب "LinkedIn"

منوعات

2025-01-27 | 09:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هل تبحث عن وظيفة جديدة؟ إليك أسرع الوظائف نموًا بحسب &quot;LinkedIn&quot;
168 مشاهدة

يُواجه المهنيون تغييرات سريعة في مكان العمل، والبقاء في الصدارة ليس أمرًا سهلاً. وقد أظهرت أبحاث حديثة على منصّة "لينكد إن" أو “LinkedIN”، أكبر شبكة احترافية للعثور على وظائف، أنّ 64% من العمال يشعرون بالإرهاق من وتيرة التغييرات في مكان العمل، من التكيف مع الذكاء الاصطناعي وإدارة الفرق متعددة الأجيال.

لكن مع استمرار تطور مكان العمل، تظهر فرص جديدة. وهذا هو بالضبط ما تكشفه "قائمة الوظائف الصاعدة" السنوية عن أسرع الوظائف نموًا خلال السنوات الثلاث الماضية، والاتجاهات التي تشكل مستقبل العمل. من ظهور أدوار الذكاء الاصطناعي إلى الانتعاش في وظائف السفر والضيافة، تسلط قائمة 2025 الضوء على القطاعات ذات النمو المستدام في القوى العاملة المتغيرة اليوم.

وفيما يلي إليكَ قائمة تضمّ أكثر الوظائف نموًا في الولايات المتحدة خلال السنوات الاخيرة بحسب "لينكد إن"!


قائمة الوظائف الاسرع نموًا في الولايات المتحدة

1- مهندس الذكاء الاصطناعي
 
يقوم مهندس الذكاء الاصطناعي بتصميم وتطوير وتنفيذ نماذج الذكاء الاصطناعي، لتحسين العمليات وحل المشكلات المعقدة.
المهارات الأكثر شيوعًا: نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، .PyTorch
الصناعات الأكثر شيوعًا: التكنولوجيا والإنترنت، خدمات تكنولوجيا المعلومات، صناعة الأجهزة الإلكترونية.
المناطق الأكثر توظيفًا: سان فرانسيسكو، نيويورك، بوسطن.
التوزيع الجندري الحالي: 20% إناث، 80% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 3.6 سنوات.
 
 

2- مستشار الذكاء الاصطناعي
يساعد مستشار الذكاء الاصطناعي المنظمات في تبني وتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف الأعمال وتحسين العمليات.
المهارات الأكثر شيوعًا: نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، هندسة الاستفسارات، بايثون)لغة برمجة ديناميكية).
الصناعات الأكثر شيوعًا: التكنولوجيا والإنترنت، خدمات تكنولوجيا المعلومات، استشارات الأعمال.
المناطق الأكثر توظيفًا: سان فرانسيسكو، نيويورك، واشنطن العاصمة.
التوزيع الجندري الحالي: 30% إناث، 70% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 4.5 سنوات.
 
 
3- أخصائي علاج طبيعي
 
يقوم أخصائي العلاج الطبيعي بتقييم وعلاج المرضى للمساعدة في تخفيف الألم، وتحسين الحركة، والوقاية من الإصابات أو التعافي منها.
المهارات الأكثر شيوعًا: إعادة التأهيل العظمي، إدارة رعاية المرضى، علاجات إعادة التأهيل.
الصناعات الأكثر شيوعًا: الممارسات الطبية، المنشآت الترفيهية، التوظيف والموارد البشرية.
المناطق الأكثر توظيفًا: نيويورك، بوسطن، شيكاغو.
التوزيع الجندري الحالي: 64% إناث، 36% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 3.6 سنوات.
 
 

4- مدير تطوير القوى العاملة
يمكن أن يُعرف أيضًا بـ مدير التعلم والتطوير. ويقوم مدير تطوير القوى العاملة بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية تساعد الموظفين على اكتساب مهارات جديدة أو تحسين مهاراتهم الحالية، وتكييف قدرات القوى العاملة مع احتياجات المنظمة.
المهارات الأكثر شيوعًا: إدارة البرامج، تطوير البرامج، التوعية المجتمعية.
الصناعات الأكثر شيوعًا: المنظمات غير الربحية، التوظيف والموارد البشرية، استشارات الأعمال والخدمات.
المناطق الأكثر توظيفًا: لوس أنجلوس، كولومبوس (أوهايو)، سياتل.
التوزيع الجندري الحالي: 62% إناث، 38% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 5.1 سنوات.
 
5- مستشار سفر
يمكن أن يعرف أيضًا بـوكيل سفر. يساعد مستشار السفر في تخطيط وحجز ترتيبات السفر، بما في ذلك النقل، والإقامة، والأنشطة، بناءً على تفضيلات العملاء وميزانياتهم.
المهارات الأكثر شيوعًا: تخطيط السفر، الكتابة عن السفر، التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الصناعات الأكثر شيوعًا: ترتيبات السفر، الضيافة، التأمين.
المناطق الأكثر توظيفًا: نيويورك، لوس أنجلوس، ميامي.
التوزيع الجندري الحالي: 80% إناث، 20% ذكور.
الخبرة السابقة المطلوبة: 4.7 سنوات
 
 
6- منسق فعاليات
 
يقوم منسق الفعاليات بإدارة التخطيط وتنفيذ الفعاليات الاجتماعية أو الشركات، التي تشمل عادةً التنسيق اللوجستي مثل الجدولة، إدارة الموردين، وتخصيص الميزانية.
المهارات الأكثر شيوعًا: تخطيط الفعاليات، التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خدمة العملاء.
الصناعات الأكثر شيوعًا: التعليم العالي، الضيافة، المنظمات غير الربحية.
المناطق الأكثر توظيفًا: نيويورك، لوس أنجلوس، بوسطن.
التوزيع الجندري الحالي: 78% إناث، 22% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 2.8 سنوات.
 
 
7- مدير تطوير
 
يمكن أن يعرف أيضًا بـ مدير إدارة المنح. ويشرف مدير التطوير على استراتيجية جمع المنح في المنظمة، من علاقات المتبرعين إلى إدارة المحفظة، بهدف تأمين الدعم المالي للمشاريع التجارية أو الأنشطة غير الربحية.
المهارات الأكثر شيوعًا: جمع المنج، كتابة المنح، التوعية المجتمعية.
الصناعات الأكثر شيوعًا: المنظمات غير الربحية، التعليم العالي، المنظمات المدنية والاجتماعية.
المناطق الأكثر توظيفًا: نيويورك، لوس أنجلوس، واشنطن العاصمة.
التوزيع الجندري الحالي: 61% إناث، 39% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 5.4 سنوات.
 
 
8- ممثل مبيعات خارجي
يمكن أن يعرف أيضًا بـممثل مبيعات ميداني. يقوم ممثل المبيعات الخارجي ببيع المنتجات أو الخدمات للعملاء المحتملين والحاليين من خلال التفاعل وجهًا لوجه، وبناء علاقات مع العملاء، ومساعدة الشركات على تحقيق أهداف المبيعات.
المهارات الأكثر شيوعًا: الاتصال البارد، إدارة الحسابات، عمليات المبيعات.
الصناعات الأكثر شيوعًا: المواد البنائية بالجملة، صناعة الآلات، صناعة النسيج.
المناطق الأكثر توظيفًا: هيوستن، دالاس، أتلانتا.
التوزيع الجندري الحالي: 19% إناث، 81% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 4.3 سنوات.
 
 

9- أخصائي استدامة
 
يمكن أن يعرف أيضًا بـمحلل بيئي. يقوم أخصائي الاستدامة بتحليل التأثيرات البيئية والاجتماعية الحالية للمنظمات وتصميم استراتيجيات لتقليل الأضرار المحتملة وتعزيز كفاءة الموارد.
المهارات الأكثر شيوعًا: تقارير الاستدامة، المسؤولية الاجتماعية للشركات، السياسة البيئية.
الصناعات الأكثر شيوعًا: استشارات الأعمال والخدمات، التكنولوجيا والإنترنت، الهندسة المعمارية والتخطيط.
المناطق الأكثر توظيفًا: نيويورك، لوس أنجلوس، سان فرانسيسكو.
التوزيع الجندري الحالي: 66% إناث، 34% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 3.0 سنوات.

 
10- حارس أمن
 
يقوم حارس الأمن بالمراقبة والمحافظة على الممتلكات والأشخاص والأصول، استجابة للتهديدات المحتملة وضمان السلامة العامة.
المهارات الأكثر شيوعًا: عمليات الأمن، المراقبة، خدمة العملاء.
الصناعات الأكثر شيوعًا: الأمن والتحقيقات، الضيافة، خدمات الطعام والمشروبات.
المناطق الأكثر توظيفًا: نيويورك، لوس أنجلوس، سان فرانسيسكو.
التوزيع الجندري الحالي: 33% إناث، 67% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 2.2 سنوات.

11- مخطط مجتمعي
 
يمكن أن يعرف أيضًا بـمخطط التنمية المجتمعية. يقوم المخطط المجتمعي بتطوير خطط لاستخدام الأراضي، وخاصة الأراضي العامة، وتصميم برامج للبنية التحتية وتنمية المجتمع تتماشى مع القيم المجتمعية وتدعم النمو المستدام.
المهارات الأكثر شيوعًا: التخطيط الحضري، تقسيم المناطق، التوعية المجتمعية.
الصناعات الأكثر شيوعًا: الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية والتخطيط، تصنيع معدات النقل.
المناطق الأكثر توظيفًا: واشنطن العاصمة، بوسطن، شيكاغو.
التوزيع الجندري الحالي: 58% إناث، 42% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 3.3 سنوات.
 
 
يقوم باحث الذكاء الاصطناعي بتطوير تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي أو ابتكار تقنيات جديدة من خلال البحث المتقدم والتجارب وتطوير الأساليب.
المهارات الأكثر شيوعًا: التعلم العميق، PyTorch، النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
الصناعات الأكثر شيوعًا: التكنولوجيا والإنترنت، التعليم العالي، خدمات البحث.
المناطق الأكثر توظيفًا: سان فرانسيسكو، بوسطن، سياتل.
التوزيع الجندري الحالي: 26% إناث، 74% ذكور.
الخبرة السابقة المتوسطة: 3.2 سنوات.

 
13- مدير مالي
 
يشرف المدير المالي على الأصول المالية للمؤسسة من خلال تحديد المخاطر والتخفيف منها، وإدارة التدفقات النقدية، وتطوير استراتيجيات مالية طويلة الأجل.
المهارات الأكثر شيوعًا: إدارة النقد، التنبؤ بتدفق النقد، التحليل المالي.
الصناعات الأكثر شيوعًا: الوساطة الائتمانية، التكنولوجيا والإنترنت، العقارات.
المناطق الأكثر توظيفًا: نيويورك، شيكاغو، دالاس.
التوزيع الجندري الحالي: 43% إناث، 57% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 6.4 سنوات.
 
14- وكيل أراضٍ
 
يمكن أن يعرف أيضًا بـمدير الاستحواذ على الأراضي. يتفاوض ويُدير وكيل الأراضي الاتفاقيات المتعلقة ببيع وشراء الأراضي، بما في ذلك المعاملات العقارية، واستخدام الأراضي، والوصول إلى الموارد.
المهارات الأكثر شيوعًا: الاستحواذ على الأراضي، البحث عن العناوين، التفاوض على العقود.
الصناعات الأكثر شيوعًا: العقارات، النفط والغاز، توليد الطاقة الكهربائية.
المناطق الأكثر توظيفًا: سولت ليك سيتي، فينيكس، ماكون (جورجيا).
التوزيع الجندري الحالي: 25% إناث، 75% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 4.4 سنوات.
 
15-استشاري منح
 
يساعد استشاري المنح المؤسسات في عمليات المنح من خلال تحديد فرص التمويل، وإعداد طلبات المنح، وضمان الامتثال لمتطلبات المنح.
المهارات الأكثر شيوعًا: كتابة المنح، إدارة المنح، إدارة المنح الفيدرالية.
الصناعات الأكثر شيوعًا: المنظمات غير الربحية، استشارات الأعمال والخدمات، جمع التبرعات.
المناطق الأكثر توظيفًا: نيويورك، واشنطن العاصمة، كليفلاند.
التوزيع الجندري الحالي: 75% إناث، 25% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 4.4 سنوات.
 
 

16- مدير علاقات أصحاب العمل
 
مدير علاقات أصحاب العمل يحافظ على الشراكات مع أصحاب العمل لتعزيز مبادرات التوظيف وخلق فرص تدريب أو عمل للطلاب والباحثين عن عمل، عادة في المؤسسات التعليمية.
المهارات الأكثر شيوعًا: الإرشاد المهني، التواصل مع أصحاب العمل، تطوير البرامج.
الصناعات الأكثر شيوعًا: التعليم العالي، الصحة والخدمات الإنسانية، التكنولوجيا والإنترنت.
المناطق الأكثر توظيفًا: بوسطن، نيويورك، هيوستن.
التوزيع الجندري الحالي: 70% إناث، 30% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 5 سنوات.
 
 

17- رئيس نمو الأعمال
 
يطور ويُنفذ رئيس نمو الأعمال استراتيجيات تنظيمية لزيادة الإيرادات، وتوسيع الحضور في السوق، وتعزيز نمو الأعمال على المدى الطويل.
المهارات الأكثر شيوعًا: استراتيجيات النمو، الشراكات الاستراتيجية، استراتيجية الدخول إلى السوق.
الصناعات الأكثر شيوعًا: التكنولوجيا والإنترنت، خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، استشارات الأعمال والخدمات.
المناطق الأكثر توظيفًا: نيويورك، واشنطن العاصمة، أتلانتا.
التوزيع الجندري الحالي: 27% إناث، 73% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 7.2 سنوات.

 

18- مهندس جسور
 
يقوم مهندس الجسور بتصميم والإشراف على بناء وصيانة الجسور لضمان الأمان والوظيفية والامتثال للوائح.
المهارات الأكثر شيوعًا: MicroStation تصميم الجسور، الهندسة الإنشائية.
الصناعات الأكثر شيوعًا: الهندسة المدنية، خدمات التصميم، استشارات الأعمال والخدمات.
المناطق الأكثر توظيفًا: نيويورك، لوس أنجلوس، واشنطن العاصمة.
التوزيع الجندري الحالي: 20% إناث، 80% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 4.1 سنوات.
 


19- محلل الأسهم الخاصة
 
يساعد محلل الأسهم الخاصة الشركات في تحديد وتقييم فرص الاستثمار، من خلال تحليل البيانات المالية والاتجاهات السوقية لتقديم التوصيات.
المهارات الأكثر شيوعًا: النمذجة المالية، التدقيق، الاستحواذ المدعوم بالديون.
الصناعات الأكثر شيوعًا: أسواق رأس المال، العقارات، استشارات الأعمال والخدمات.
المناطق الأكثر توظيفًا: نيويورك، شيكاغو، بوسطن.
التوزيع الجندري الحالي: 25% إناث، 75% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 1.5 سنوات.
 
20 - أمين مكتبة بحثية
 
يعمل أمين المكتبة البحثية في المؤسسات التعليمية أو البحثية على مساعدة العلماء والباحثين في العثور على مصادر المعلومات وتقييمها، التنقل في قواعد البيانات وتطوير استراتيجيات البحث لموضوعاتهم.
المهارات الأكثر شيوعًا: البحث في المكتبات، تطوير المجموعات، الفهرسة.
الصناعات الأكثر شيوعًا: التعليم العالي، الخدمات القانونية، التكنولوجيا والإنترنت.

المناطق الأكثر توظيفًا: بوسطن، نيويورك، واشنطن العاصمة.
التوزيع الجندري الحالي: 79% إناث، 21% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 4.7 سنوات.
 
21- مهندس نووي
 
يقوم المهندس النووي بتصميم وصيانة الأنظمة التي تستخدم الطاقة النووية لتطبيقات متنوعة، من توليد الطاقة إلى تصنيع الدفاع.
المهارات الأكثر شيوعًا: الكتابة التقنية، MATLAB، الهندسة الحرارية.
الصناعات الأكثر شيوعًا: تصنيع معدات النقل، توليد الطاقة الكهربائية، الشؤون العسكرية والدولية.
المناطق الأكثر توظيفًا: سياتل، فيرجينيا بيتش، بورتلاند (مين).
التوزيع الجندري الحالي: 17% إناث، 83% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 3.0 سنوات.
 
 

22- طبيب
 
يهتمّ الطبيب بتقديم خدمات طبية للمرضى، بما في ذلك إجراء التقييمات الطبية، تشخيص الحالات ووصف العلاجات.
المهارات الأكثر شيوعًا: دعم الحياة القلبي المتقدم (ACLS)، السجلات الطبية الإلكترونية (EMR)، دعم الحياة الأساسي (BLS).
الصناعات الأكثر شيوعًا: الممارسات الطبية، المنشآت الترفيهية، دور الرعاية الصحية والمرافق السكنية.
المناطق الأكثر توظيفًا: تامبا (فلوريدا)، نيويورك، سان أنطونيو.
التوزيع الجندري الحالي: 76% إناث، 24% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 5.4 سنوات.


23- رئيس الإيرادات (CRO)
 
يُشرف رئيس الإيرادات على عمليات توليد الإيرادات في المنظمة، ويعمل عن كثب مع فرق المبيعات والتسويق لزيادة نمو الأعمال وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.
المهارات الأكثر شيوعًا: توليد الإيرادات، البرمجيات كخدمة (SaaS)، استراتيجية دخول السوق.
الصناعات الأكثر شيوعًا: التكنولوجيا والإنترنت، خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، الاستشارات التجارية والخدمية.
المناطق الأكثر توظيفًا: نيويورك، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس.
التوزيع الجندري الحالي: 15% إناث، 85% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 8.2 سنوات.



24- مهندس أدوات وتحكم
 
يقوم مهندس الأدوات والتحكم (I&C) بتصميم وصيانة واختبار المعدات التي تراقب الآلات والعمليات الصناعية، عادة في المنشآت الصناعية.
المهارات الأكثر شيوعًا: تصميم أنظمة التحكم، الأنظمة الموزعة للتحكم (DCS)، هندسة المشاريع.
الصناعات الأكثر شيوعًا: الاستشارات التجارية والخدمية، النفط والغاز، خدمات الهندسة.
المناطق الأكثر توظيفًا: هيوستن، شيكاغو، تشارلوت (كارولاينا الشمالية).
التوزيع الجندري الحالي: 13% إناث، 87% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 4.8 سنوات.
 
25- مدير التكليف
 
يقوم مدير التكليف بالإشراف والتنسيق لمشاريع كبيرة مثل مشاريع البناء والهندسة. كما يتحقق من الأنظمة والمعدات لضمان الالتزام بالميزانية، أهداف المشروع، والمعايير التنظيمية.
المهارات الأكثر شيوعًا: إدارة البناء، هندسة المشاريع.
الصناعات الأكثر شيوعًا: خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، النفط والغاز، التكنولوجيا والإنترنت.
المناطق الأكثر توظيفًا: هيوستن، فينيكس، أتلانتا.
التوزيع الجندري الحالي: 6% إناث، 94% ذكور.
الخبرة المطلوبة: 5.3 سنوات.

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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