مغنية أمريكية تكشف إصابتها بعد حقن التنحيف.. "لا تقعوا بهذا الخطأ"

وأعربت آيفري، المقيمة في فينيكس بولاية أريزونا، عن أسفها لاستخدامها هذا الدواء بعد معاناتها من اضطراب في الأكل، مشيرة إلى أنها اعتقدت أنها بحاجة إلى "أوزمبيك" لتصبح جميلة وناجحة.وفي اعتراف آخر، ذكرت آيفري أنها تم استبعادها من شركة التسجيلات الخاصة بها بسبب زيادة وزنها، وقالت: "كنت أعتقد أنني بحاجة إلى "أوزمبيك" لكي أكون جميلة وناجحة". لكن الاختبارات الطبية أظهرت أنها أصيبت بهشاشة العظام، وهو مرض يزيد من خطر الإصابة بكسور خطيرة، بعد فقدانها الوزن بسرعة كبيرة بسبب هذا العلاج.وحثّت آيفري الجميع على عدم "ارتكاب نفس الخطأ" بتناول دواء "لا تحتاجونه". وتابعت أن هذه الحقن مخصصة في لمساعدة مرضى السكري من النوع الثاني والأشخاص الذين يعانون من السمنة على التحكم في مستويات السكر في الدم وفقدان الوزن.