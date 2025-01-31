شهادة صادمة من الزوج.. أم تقتل رضيعها لسبب غريب

وكشفت بمديرية أمن المنوفية أنها "تلقت إخطارا يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم جثمان طفل يبلغ من العمر 10 أشهر ومقيم بقرية مليج، متوفى إثر غرقه داخل حوض الاستحمام بالمنزل".ومع بدء التحقيقات في الواقعة واستجواب الأم، "اعترفت بقيامها بقتل نجلها غرقا داخل الحوض، وذلك بحجة عدم رغبتها في الإنجاب".كما اعترفت الأم بأنها "حاولت التخلص من رضيعها سابقا لكنه نجا منها، لهذا عاودت تنفيذ جريمتها هذه المرة بإغراقه داخل الحوض حتى فارق الحياة".أيضا تم استجواب الذي أكد على أنه "كان يشاهد عددا من الكدمات على جسد طفله، ولكنه لم يفكر للحظة بأن زوجته ستقوم بقتل طفلهما".يشار إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة.كما تقرر حبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات.أيضا تم إحالة الواقعة للنيابة العامة لإكمال الإجراءات، خصوصا أن الواقعة قد هزت الأوساط المصرية لشناعتها وسط مطالبات بإنزال أقسى العقوبات بالأم.