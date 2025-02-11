رجل يتناول 1000 بيضة خلال 30 يومًا.. ماذا حدث لجسمه؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عريس تحت الطلب
من
03:30 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
شرطة ميسان تكشف تفاصيل حادث قتل في العمارة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-516102-638748815199866180.jpg
رجل يتناول 1000 بيضة خلال 30 يومًا.. ماذا حدث لجسمه؟
منوعات
2025-02-11 | 09:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,382 مشاهدة
في خطوة غير معتادة، خاض
جوزيف
إيفريت، المقيم في طوكيو، تجربة غذائية استثنائية بتناول 30 بيضة يوميًا على مدار شهر.
جاء بهدف اختبار صحة الادعاءات التي تشير إلى أن هذه الحمية قد تضاهي تأثير بعض المنشطات في بناء العضلات.
رافق هذه التجربة نظام تدريبي مكثف يركز على رفع الأثقال، وسجّل
إيفريت
تطوره في مقطع فيديو شاهده أكثر من 782,000 شخص على
يوتيوب
. قبل البدء، وثّق وزنه الأولي البالغ 78 كغم، بالإضافة إلى أدائه في تمارين مثل الرفعة الميتة، القرفصاء، وتمرين الضغط على المقعد. كما أجرى تحاليل دم لمراقبة تأثير هذه الحمية على مستويات
الكوليسترول
والتستوستيرون في جسمه.
بنهاية التجربة، أظهرت النتائج زيادة ملحوظة في
الكتلة
العضلية بمقدار 6 كغم، إلى جانب تحسن كبير في القوة البدنية، حيث تمكّن من رفع أوزان تفوق ما كان قادرًا عليه عند البداية بمقدار 20 كغم.
وعلى عكس التوقعات، لم تشر تحاليل الدم إلى ارتفاع في مستويات
الكوليسترول
الضار، بل سجلت زيادة في
الكوليسترول
الجيد، والذي يساهم في إزالة النوع الضار من الدم. كما لوحظ انخفاض في مستوى الدهون الثلاثية، التي تُعتبر أحد العوامل المرتبطة بمخاطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.
التجربة لم تخلُ من التحديات، إذ واجه
إيفريت
اضطرابات هضمية بعد ستة أيام من تناول البيض النيء، لكنه وجد أن طهي بياض البيض ساعد في تخفيف الأعراض. كما لاحظ تغيّرات في مستوى طاقته وتركيزه، مع شعور عام بالنشاط والحيوية، رغم أن نتائج التحاليل لم تُظهر ارتفاعًا في مستويات التستوستيرون كما كان متوقعًا.
تاريخيًا، كانت التوصيات الطبية تقضي بتحديد استهلاك البيض إلى ثلاث أو أربع بيضات أسبوعيًا، بسبب مخاوف من ارتفاع
الكوليسترول
. لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن تناوله باعتدال، ضمن نظام غذائي متوازن، لا يشكل خطرًا على صحة القلب. ومع ذلك، تبقى طريقة الطهي عاملاً مهمًا، حيث يُنصح بالبيض المسلوق أو المطهو بدون دهون بدلاً من المقلي بالزيت أو الزبدة.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
ما علاقة تناول البيض بأمراض القلب.. دراسة توضح
08:40 | 2025-02-05
5 تغيرات تحدث لجسمك عند تناول ليمونة واحدة يوميا
08:53 | 2025-02-11
ما هي الأيام البيض؟
12:24 | 2025-01-13
استقرار أسعار النفط وسط تهدئة تصريحات البيت البيض
01:18 | 2025-01-29
بيض
رجل
تناول
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر غير سار يخص الدولار.. ارتفاع مع الاغلاق
اقتصاد
29.41%
09:13 | 2025-02-10
خبر غير سار يخص الدولار.. ارتفاع مع الاغلاق
09:13 | 2025-02-10
عطلة الخميس في هذه المحافظات
محليات
29.1%
05:58 | 2025-02-11
عطلة الخميس في هذه المحافظات
05:58 | 2025-02-11
هبوط اضطراري ووفاة أحد المسافرين في مطار بغداد الدولي.. ما القصة؟
خاص السومرية
23.39%
06:14 | 2025-02-10
هبوط اضطراري ووفاة أحد المسافرين في مطار بغداد الدولي.. ما القصة؟
06:14 | 2025-02-10
تفجير في بغداد اليوم
محليات
18.1%
06:37 | 2025-02-11
تفجير في بغداد اليوم
06:37 | 2025-02-11
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
11-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-11
العراق في دقيقة
11-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-11
Morning Live
أسباب الإرهاق الدراسي - حلقة ٢١٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-11
Morning Live
أسباب الإرهاق الدراسي - حلقة ٢١٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-11
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٢١٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-11
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٢١٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-11
من الأخير
نواب الوسط والجنوب.. تائهون في جبال كردستان - حلقة ٧٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-10
من الأخير
نواب الوسط والجنوب.. تائهون في جبال كردستان - حلقة ٧٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-10
الهوا الك
راتب الرعاية.. كيف يمكن الحصول عليه قانونيا؟ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
09:30 | 2025-02-10
الهوا الك
راتب الرعاية.. كيف يمكن الحصول عليه قانونيا؟ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
09:30 | 2025-02-10
استديو Noon
أسئلة منوعة 10-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-10
استديو Noon
أسئلة منوعة 10-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الزوج والزوجة 10-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الزوج والزوجة 10-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-10
طل الصباح
الأبراج - لو 10-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-10
طل الصباح
الأبراج - لو 10-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-10
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
11-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-11
العراق في دقيقة
11-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-11
Morning Live
أسباب الإرهاق الدراسي - حلقة ٢١٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-11
Morning Live
أسباب الإرهاق الدراسي - حلقة ٢١٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-11
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٢١٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-11
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٢١٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-11
من الأخير
نواب الوسط والجنوب.. تائهون في جبال كردستان - حلقة ٧٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-10
من الأخير
نواب الوسط والجنوب.. تائهون في جبال كردستان - حلقة ٧٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-10
الهوا الك
راتب الرعاية.. كيف يمكن الحصول عليه قانونيا؟ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
09:30 | 2025-02-10
الهوا الك
راتب الرعاية.. كيف يمكن الحصول عليه قانونيا؟ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
09:30 | 2025-02-10
استديو Noon
أسئلة منوعة 10-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-10
استديو Noon
أسئلة منوعة 10-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الزوج والزوجة 10-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الزوج والزوجة 10-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-10
طل الصباح
الأبراج - لو 10-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-10
طل الصباح
الأبراج - لو 10-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-10
اخترنا لك
ما علاقة أدوية إنقاص الوزن بفقدان البصر.. دراسة توضح
12:16 | 2025-02-11
5 تغيرات تحدث لجسمك عند تناول ليمونة واحدة يوميا
08:53 | 2025-02-11
موقع جديد يتنبأ بموعد الوفاة!
07:50 | 2025-02-11
5 سيارات يابانية يُفضل تجنب شرائها
06:30 | 2025-02-11
ما علاقة زيادة الوزن بانخفاض القدرات المعرفية؟
01:19 | 2025-02-11
تعرف على مواصفات هاتف Oppo Find N5
00:30 | 2025-02-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
بعد الغاء استثناء العراق من الغاز الايراني.. الصيف الجاي راح يكون لاهب وضحيته؟
العراقيون فقط
العراقيون فقط
النظام السياسي
النظام السياسي
المولدات تعوض
المولدات تعوض
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.