هل يؤثر الحب على صحة قلبك؟.. اليكم الاجابة

وقالت جوي غيلبمان، اختصاصية أمراض القلب في مستشفى بريسبتيريان، وكلية طب وايل كورنيل، لصحيفة « بوست»: «هناك أدلة على أن العلاقات العاطفية السعيدة مفيدة للقلب».وأضافت: «تقول إحدى النظريات إن وقوع الإنسان في الحب يمكن أن يرفع مستوى هرمون الأوكسيتوسين ويخفض مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، وهو الأمر الذي يمكن أن يحسن ضغط الدم والصحة القلبية الوعائية بشكل عام».ويُفرز هرمون الأوكسيتوسين المعروف باسم «هرمون الحب» في المخ من خلال الاتصال الجسدي مع شريكك. وهو يعزز الترابط ومشاعر الثقة ويقلل التوتر، مما يجعله مفيداً لقلبك.وتشير إحدى الدراسات التي أجريت عام 2019 إلى أن الأوكسيتوسين يمكن أن يثبط بل ويعكس تراكم الدهون والكولسترول في الشرايين، مما قد يؤدي إلى إبطاء تقدم مرض الشريان .وقد يحفز الأوكسيتوسين أيضاً تجديد الخلايا العضلية للقلب، مما يجعله قادراً على إصلاح أنسجة القلب بعد حدث مثل النوبة القلبية، وفقاً لدراسة أجريت عام 2022.وقد يساعد هذا في تفسير سبب كون الأشخاص المتزوجين أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقاً لغيلبمان.ووجدت دراسة أجريت عام 2017 أن الأشخاص غير المتزوجين لديهم معدل أعلى بنسبة 45 في المائة من الوفيات بأمراض القلب الوعائية مقارنة بنظرائهم المتزوجين.وأضافت اختصاصية أمراض القلب: «ليس هذا فحسب، بل إن الأشخاص المتزوجين يعيشون لفترة أطول بشكل عام».وعلاوة على التأثير الإيجابي للحب على الهرمونات، فقد أكد خبراء أن وجود زوج محب يذكرك بتناول الدواء واتباع عادات صحية يمكن أن يفسر الارتباط بين الزواج وطول العمر.إلا أن تأثير الحب على صحة القلب ليس متساوياً بين الجنسين.فقد قالت غيلبمان: «بينما يرتبط الزواج بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب لكل من الرجال والنساء، فإن التأثير قد يكون أقوى لدى الرجال».وأكدت غيلبمان أن الدراسات أثبتت أن الرجال المتزوجين يتمتعون بصحة أفضل بشكل عام من أولئك العازبين أو المطلقين أو الأرامل.ووجدت دراسة أجريت عام 2023 من الكلية الأميركية لأمراض القلب أن الرجال غير المتزوجين هم أكثر عرضة للوفاة بسبب قصور القلب بأكثر من الضعف في غضون خمس سنوات من التشخيص مقارنة بالرجال المتزوجين.وقد وجدت دراسة أخرى نشرت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن الرجال المتزوجين يتقدمون في العمر أبطأ من الرجال العزاب.لكن إذا كنت لا تستطيع العثور على حبيب أو شريك مناسب لك، فلا تيأس. فقد قالت غيلبمان: «ليس الحب الرومانسي فقط هو الذي يحسن صحة القلب، ولكن الشبكات الاجتماعية القوية من الأصدقاء والعائلة الداعمة المحبة يمكن أن يكون لها أيضاً فوائد صحية».كما أشارت إلى أن حتى امتلاك الشخص لحيوان أليف يمكن أن يحسن صحة قلبه من خلال إبقائه أكثر نشاطاً واجتماعياً.