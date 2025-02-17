الكحول المغشوشة.. تودي بحياة 54 شخصا حتى الان

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الكون في كفة
من
12:30 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-516703-638753986560176762.jpg
الكحول المغشوشة.. تودي بحياة 54 شخصا حتى الان
منوعات
2025-02-17 | 09:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
303 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
أعلنت السلطات
التركية
ارتفاع حصيلة وفيات التسمم بالمشروبات الكحولية المغشوشة في
أنقرة
إلى 54.
وأشارت السلطات
التركية
اليوم الاثنين إلى أن "هناك 40 شخصا لا يزالون بالعناية المركزة داخل المستشفيات".
وكان محافظ
أنقرة
واسيب شاهين أعلن في السابع من شباط الجاري عن تسجيل 33 حالة وفاة في العاصمة بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة.
ونقلت وسائل إعلام عن أجهزة إنفاذ
القانون
في العاصمة
التركية
أن 28 مشتبها بهم اعتقلوا خلال التحقيق الذي أجراه
مكتب
المدعي العام في أنقرة، وأفرج عن 25 شخصا تحت الرقابة القضائية.
وفي
منتصف
كانون الثاني، ذكرت وسائل إعلام تركية أن نحو 90 شخصا تم نقلهم إلى مؤسسات طبية في إسطنبول بعد تناول كحول مغشوش وتم تشخيص إصابتهم بتسمم الميثانول.
وفي كانون الثاني أيضا، ذكرت قناة "إن تي في" أن "عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب شرب الكحول المغشوش في إسطنبول وصل إلى 37 شخصا".
وبقرار من سلطات إسطنبول تم إغلاق أكثر من 60 منشأة في المدينة وحرمانها من تراخيص بيع المشروبات الكحولية المقلدة.
وبحسب القناة، فإن "من بين المتوفين مواطنين من تركيا وأوزبكستان وتركمانستان، حيث اشتروا الكحول بمبلغ 30 ليرة (أقل من دولار واحد) في حين أن أرخص مشروب كحولي (بيرة) في المتاجر
التركية
لا يقل سعره عن 70 ليرة والمشروبات الكحولية القوية تصل تكلفتها إلى عدة مئات من الليرات".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
المشروبات الكحولية المغشوشة تودي بحياة 33 شخصا وتدفع 48 اخرين لدخول المستشفيات
04:11 | 2025-01-17
انهيارات أرضية تودي بحياة 16 شخصاً في إندونيسيا
09:02 | 2025-01-21
"المغشوش" يتسبب بوفاة اكثر من 30 شخصا
05:39 | 2025-02-07
هل ستسمح السعودية ببيع الكحول أثناء كأس العالم 2034
11:39 | 2025-02-12
كحول
مغشوش
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بؤر غزارة بـ6 محافظات وأمطار "ثلجية" جنوبا.. جولة ممطرة على العراق لـ24 ساعة
محليات
29.47%
00:20 | 2025-02-16
بؤر غزارة بـ6 محافظات وأمطار "ثلجية" جنوبا.. جولة ممطرة على العراق لـ24 ساعة
00:20 | 2025-02-16
أسماء المصارف وشركات الدفع الالكتروني التي ستفرض عليها عقوبات
اقتصاد
28.64%
11:02 | 2025-02-16
أسماء المصارف وشركات الدفع الالكتروني التي ستفرض عليها عقوبات
11:02 | 2025-02-16
تحذير جوي: هذا ما سيحدث خلال الساعتين المقبلتين
محليات
23.48%
09:38 | 2025-02-16
تحذير جوي: هذا ما سيحدث خلال الساعتين المقبلتين
09:38 | 2025-02-16
الأقوى منذ بدء الشتاء.. موجة صقيع "روسيّة سيبيرية" ستجمّد العراق لـ8 أيام
أخبار الطقس
18.42%
00:39 | 2025-02-17
الأقوى منذ بدء الشتاء.. موجة صقيع "روسيّة سيبيرية" ستجمّد العراق لـ8 أيام
00:39 | 2025-02-17
المزيد
أحدث الحلقات
استديو Noon
أسئلة منوعة 17-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-17
استديو Noon
أسئلة منوعة 17-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-17
Morning Live
المولدات في الأحياء السكنية.. إنقاذ أم كارثة؟ - حلقة ٢٢٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-17
Morning Live
المولدات في الأحياء السكنية.. إنقاذ أم كارثة؟ - حلقة ٢٢٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-17
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٢١٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-17
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٢١٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-17
صباحكم أحلى مع سلمى
الخطار 17-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-17
صباحكم أحلى مع سلمى
الخطار 17-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-17
خط أحمر
سرقة الصيدليات في بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-16
خط أحمر
سرقة الصيدليات في بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-16
من الأخير
البعث في أربيل.. هراوة بيد الكرد وبعبع انتخابات الإطار - حلقة ٧٧ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-16
من الأخير
البعث في أربيل.. هراوة بيد الكرد وبعبع انتخابات الإطار - حلقة ٧٧ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-16
العراق في دقيقة
16-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-16
العراق في دقيقة
16-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-16
جات بالليل
تكسير الأغاني 16-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-16
جات بالليل
تكسير الأغاني 16-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-16
طل الصباح
سيرة بلقيس أحمد - يمين يسار 16-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-16
طل الصباح
سيرة بلقيس أحمد - يمين يسار 16-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-16
الأكثر مشاهدة
استديو Noon
أسئلة منوعة 17-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-17
استديو Noon
أسئلة منوعة 17-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-17
Morning Live
المولدات في الأحياء السكنية.. إنقاذ أم كارثة؟ - حلقة ٢٢٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-17
Morning Live
المولدات في الأحياء السكنية.. إنقاذ أم كارثة؟ - حلقة ٢٢٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-17
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٢١٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-17
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٢١٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-17
صباحكم أحلى مع سلمى
الخطار 17-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-17
صباحكم أحلى مع سلمى
الخطار 17-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-17
خط أحمر
سرقة الصيدليات في بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-16
خط أحمر
سرقة الصيدليات في بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-16
من الأخير
البعث في أربيل.. هراوة بيد الكرد وبعبع انتخابات الإطار - حلقة ٧٧ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-16
من الأخير
البعث في أربيل.. هراوة بيد الكرد وبعبع انتخابات الإطار - حلقة ٧٧ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-16
العراق في دقيقة
16-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-16
العراق في دقيقة
16-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-16
جات بالليل
تكسير الأغاني 16-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-16
جات بالليل
تكسير الأغاني 16-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-16
طل الصباح
سيرة بلقيس أحمد - يمين يسار 16-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-16
طل الصباح
سيرة بلقيس أحمد - يمين يسار 16-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-16
اخترنا لك
500 ضعف طاقة القنبلة الذرية.. كويكب قد يصطدم بالأرض بهذا الموعد
09:09 | 2025-02-17
ابنة نادين نسيب نجيم تنافسها بالجمال والأناقة... شاهدوا صور الأمّ وابنتها!
08:31 | 2025-02-17
تهديد جديد.. بكتيريا مميتة تختبئ في مصارف المستشفيات
08:03 | 2025-02-17
8 نصائح أساسية ومهمة للحفاظ على سيارتك
03:39 | 2025-02-17
هل تسبب الصدمات العاطفية متلازمة القلب المنكسر ؟
01:14 | 2025-02-17
كل ما تحتاج معرفته عن "iPhone SE 4" مقارنة بـ"iPhone SE 3"
09:09 | 2025-02-16
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.