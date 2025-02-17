الكحول المغشوشة.. تودي بحياة 54 شخصا حتى الان

نيوز – دولي

أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة وفيات التسمم بالمشروبات الكحولية المغشوشة في إلى 54.

وأشارت السلطات اليوم الاثنين إلى أن "هناك 40 شخصا لا يزالون بالعناية المركزة داخل المستشفيات".

وكان محافظ واسيب شاهين أعلن في السابع من شباط الجاري عن تسجيل 33 حالة وفاة في العاصمة بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

ونقلت وسائل إعلام عن أجهزة إنفاذ في العاصمة أن 28 مشتبها بهم اعتقلوا خلال التحقيق الذي أجراه المدعي العام في أنقرة، وأفرج عن 25 شخصا تحت الرقابة القضائية.

وفي كانون الثاني، ذكرت وسائل إعلام تركية أن نحو 90 شخصا تم نقلهم إلى مؤسسات طبية في إسطنبول بعد تناول كحول مغشوش وتم تشخيص إصابتهم بتسمم الميثانول.

وفي كانون الثاني أيضا، ذكرت قناة "إن تي في" أن "عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب شرب الكحول المغشوش في إسطنبول وصل إلى 37 شخصا".

وبقرار من سلطات إسطنبول تم إغلاق أكثر من 60 منشأة في المدينة وحرمانها من تراخيص بيع المشروبات الكحولية المقلدة.

وبحسب القناة، فإن "من بين المتوفين مواطنين من تركيا وأوزبكستان وتركمانستان، حيث اشتروا الكحول بمبلغ 30 ليرة (أقل من دولار واحد) في حين أن أرخص مشروب كحولي (بيرة) في المتاجر لا يقل سعره عن 70 ليرة والمشروبات الكحولية القوية تصل تكلفتها إلى عدة مئات من الليرات".