إليكم أسباب ضعف الذاكرة لدى كبار السن

ويقول: "ينخفض حجم ونشاط الدماغ مع التقدم في السن ويمكن أن يؤثر على الذاكرة، وهذه مسألة طبيعية.كما أن الأمراض المزمنة مثل تصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم لدى كبار السن تؤدي أيضا إلى مشكلات في الذاكرة".ويشير، إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بالجلطة الدماغية غالبا ما يعانون من ضعف الذاكرة. كما ليس مستبعدا إصابتهم بالخرف في سن الشيخوخة، الذي بالإضافة إلى فقدان الذاكرة، يؤدي أيضا إلى ضعف واضطراب الكلام.ويقول: "يعاني كبار السن غالبا من نقص الفيتامينات، ما يؤثر على عمل الجهاز والذاكرة. لذلك يلاحظ ضعف الذاكرة لدى كبار السن الذين يتناولون أدوية مثل أدوية خفض مستوى ضغط الدم أو الأدوية المنومة. وقد يكون هذا من الآثار الجانبية".ووفقا له، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر العزلة عن الآخرين والقلق على مستوى الذاكرة.