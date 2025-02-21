5 علاجات منزلية "فعالة" لتخفيف الالتهابات المعوية

بحسب موقع "Tuasaude"، إليك 5 علاجات فعالة يمكن استخدامها:ماء جذر الزنجبيليتميز الزنجبيل بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ما يجعله فعالاً في تهدئة التهابات الجهاز الهضمي، وتقليل التورم، والألم البطني. كما يساعد في حركة الأمعاء، وتخفيف التقلصات.شاي النعناعيساعد النعناع في تهدئة جدران الأمعاء، وتقليل الالتهابات، كما يمتلك خصائص مضادة للتشنجات تعمل على تخفيف التقلصات والانتفاخ، مما يجعله خياراً مثالياً عند الإصابة بعدوى معوية.الماء مع عصير الليمونيحتوي عصير الليمون على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في تنظيف الأمعاء، والتخلص من الميكروبات المسببة للعدوى، إضافة إلى دوره في عملية الهضم، وتقليل الأعراض المصاحبة للاضطرابات المعوية.شاي الثوميُعرف الثوم بخصائصه القوية المضادة للميكروبات، حيث يساعد في القضاء على البكتيريا المسببة للعدوى، مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية. كما يعمل على تعزيز جهاز المناعة، ودعم الجسم في محاربة العدوى.شاي البابونجيحتوي البابونج على مركبات مضادة للالتهابات ومهدئة للجهاز الهضمي، مما يساعد في تخفيف التشنجات وآلام البطن المصاحبة للعدوى المعوية، كما يعزز استرخاء الأمعاء، ويساعد في الهضم.ورغم فعالية هذه العلاجات في تخفيف الأعراض البسيطة، ينصح بمراجعة الطبيب في حال استمرار الأعراض لأكثر من يومين أو حدوث تدهور في الحالة، لتقييم الحاجة إلى علاج طبي إضافي.