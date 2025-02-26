هواتف آبل تربط كلمة "عنصري" بترامب

نيوز – منوعات

تعتزم شركة "آبل" الأمريكية إصلاح خلل في وظيفة "الإملاء" على هواتف "آيفون"، والذي يجعل "عنصري" تظهر على أنه .

ونقلت المجلة عن شركة أبل قوله "نحن على علم بوجود مشكلة في نموذج التعرف على الكلام الذي يدعم ميزة الإملاء، وسنصحح الخطأ اليوم".

وبحسب المجلة، اكتشف المستخدمون في وقت سابق أنه إذا قاموا بإملاء "عنصري" على هواتف آيفون الخاصة بهم، فسيتم عرض اسم "ترامب" لفترة قصيرة.

وتزعم الشركة أيضا أن ميزة التعرف على الكلام يمكنها عرض الكلمات المتطابقة صوتيا بشكل مؤقت قبل الانتقال إلى الخيار الصحيح، حسبما أوردته مجلة "فاريتي".