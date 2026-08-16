لماذا تزداد نوبات الصداع النصفي في الصيف؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
06:00 AM
الى
06:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غارات إسرائيلية تستهدف منطقة جنوبي لبنان
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-573227-639224490140125357.jpeg
لماذا تزداد نوبات الصداع النصفي في الصيف؟
منوعات
2026-08-16 | 02:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
43 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
تشير
الدكتورة
ناتاليا كاديموفا أخصائية طب الأعصاب، إلى أن سبب ازدياد نوبات الصداع النصفي في الصيف يعود إلى ارتفاع درجة الحرارة والاختناق.
ووفقا لها، يكون مرضى الصداع النصفي في الصيف أكثر عرضة للنوبات نتيجة تزامن عدة عوامل محفزة. وتشمل أبرز محفزات الصداع النصفي في الصيف: الحرارة، والاختناق، والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة والضغط الجوي، والجفاف.
وتشير الطبيبة إلى أن الصداع النصفي أحد أنواع الصداع الأولي، وهو اضطراب عصبي مزمن يتميز بنوبات دورية من الصداع الشديد النابض. وعادة ما يكون الألم في جانب واحد من الرأس، وتتراوح شدته بين المتوسطة والشديدة، ويزداد مع المجهود البدني. وغالبا ما تترافق النوبات مع أعراض أخرى، مثل الغثيان والقيء وزيادة الحساسية للضوء "رهاب الضوء" والأصوات "رهاب الصوت".
وتقول: "ترتبط كل زيادة قدرها 5 درجات مئوية في درجة حرارة الهواء بزيادة تقارب 19 بالمئة في خطر الإصابة بنوبة صداع نصفي. وتساهم درجات الحرارة المرتفعة في ارتفاع درجة حرارة الجسم وتوسع الأوعية الدموية، كما يفقد الجسم السوائل بشكل أسرع في الطقس الحار. علاوة على ذلك، يميل الناس في فصل الصيف إلى تغيير روتينهم اليومي المعتاد، فينامون متأخرا، ويسافرون عبر مناطق زمنية مختلفة، ويتجاهلون وجبات الطعام لأن الحرارة تقلل الشهية، ويقضون وقتا طويلا تحت أشعة الشمس الساطعة، ويتناولون المزيد من الكحول. وكل هذه العوامل تزيد من احتمال الإصابة بنوبة صداع نصفي لدى الأشخاص المعرضين لها".
ووفقا لها، يجب اتباع إجراءات وقائية بسيطة في فصل الصيف، مثل الحفاظ على ترطيب الجسم، وعدم تفويت الوجبات، وتجنب التعرض المفرط للحرارة، وارتداء قبعة ونظارات شمسية، ومحاولة الحفاظ على جدول نوم منتظم حتى أثناء الإجازة. وبالطبع، من المستحيل القضاء تماما على جميع المحفزات، لكن يمكن تقليل تأثيرها.
وتقول: "إذا تكررت نوبات الصداع النصفي بانتظام، مثل أربع مرات أو أكثر شهريا، فقد لا يكفي تعديل نمط الحياة وحده. وفي هذه الحالة، يُنصح بمناقشة إمكانية العلاج الوقائي مع الطبيب، الذي يمكن أن يساعد في تقليل تكرار النوبات وشدتها. وتتوافر حاليا، إلى جانب التدابير غير الدوائية، طرق علاج دوائية، بما فيها الجيبانتات. لكن يظل اتباع مبادئ نمط الحياة الصحي، مثل النوم الكافي، والوجبات المنتظمة، والحفاظ على توازن السوائل، والنشاط البدني المعتدل، والاستهلاك المعتدل للكحول، جزءا مهما من الوقاية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
حل الصداع النصفي المزمن
06:42 | 2026-08-07
ما علاقة أدوية الصداع النصفي وخطر الإجهاض؟
14:02 | 2026-06-11
لماذا يزداد حجم اطرافنا في الصيف؟
10:14 | 2026-06-01
لماذا نصاب بنزلات البرد في الصيف؟
09:21 | 2026-08-02
صداع
نصفي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الدكتورة
السومرية
ناتالي
ﻹعادة
ناتال
تجاهل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
5 دول أوروبية تفتح أبوابها للعرب بهدف الهجرة
دوليات
50.26%
02:12 | 2026-08-15
5 دول أوروبية تفتح أبوابها للعرب بهدف الهجرة
02:12 | 2026-08-15
تفاصيل شرط الانفصال في عقد زواج كريستيانو وجورجينا
رياضة
24.17%
04:51 | 2026-08-15
تفاصيل شرط الانفصال في عقد زواج كريستيانو وجورجينا
04:51 | 2026-08-15
تصادم وقنابل وقطع طريق رئيسي.. ماذا يحصل وسط بغداد صباح اليوم؟
ترندات
15.77%
02:37 | 2026-08-16
تصادم وقنابل وقطع طريق رئيسي.. ماذا يحصل وسط بغداد صباح اليوم؟
02:37 | 2026-08-16
اربع محافظات تسجل نصف درجة الغليان وضيف غير مرحب به يتسبب بانخفاض الحرارة
محليات
9.81%
02:38 | 2026-08-15
اربع محافظات تسجل نصف درجة الغليان وضيف غير مرحب به يتسبب بانخفاض الحرارة
02:38 | 2026-08-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الباب الشرقي في بغداد - الحلقة ١٠١ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-16
ناس وناس
الباب الشرقي في بغداد - الحلقة ١٠١ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-15
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
طل الصباح
ابراج - البوم صور 13-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-13
طل الصباح
ابراج - البوم صور 13-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-13
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الباب الشرقي في بغداد - الحلقة ١٠١ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-16
ناس وناس
الباب الشرقي في بغداد - الحلقة ١٠١ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-15
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
طل الصباح
ابراج - البوم صور 13-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-13
طل الصباح
ابراج - البوم صور 13-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-13
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
اخترنا لك
متى يتحول العسل إلى خطر مميت؟
14:21 | 2026-08-15
علماء يطورون غلافاً يحمي الخلايا المنتجة للأنسولين من جهاز المناعة
13:10 | 2026-08-15
"آيفون 18 برو" قد يصبح أرخص هاتف من أبل
06:54 | 2026-08-15
أبل تحذر المستخدمين في 110 دول
04:40 | 2026-08-15
وفاة ملكة جمال الأرض في يوم عيد ميلادها الـ 26
04:31 | 2026-08-15
مشاكل زوجية خلال الحمل.. لماذا تزداد الخلافات وكيف يمكن تجاوزها؟
11:16 | 2026-08-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.