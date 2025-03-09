إعدادات في آيفون يجب إيقافها فورًا

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حث مختصون مستخدمي أبل على تعطيل ثلاثة إعدادات افتراضية على أجهزة آيفون الخاصة بهم لمنع المتسللين من الوصول إلى بياناتهم الشخصية.

وحذر خبراء التكنولوجيا من أن ترك التلقائي وخدمات الموقع والتتبع مفعلة في جميع الأوقات قد يجعل المستخدمين عرضة لمجرمي الإنترنت الذين يستغلون هذه الإعدادات لسرقة معلومات حساسة.

وقف تشغيل

قد يبدو إبقاء إعداد التلقائي قيد التشغيل غير ضار، لكن أجهزة آيفون تبحث باستمرار عن الشبكات المتاحة عندما لا يكون هناك اتصال نشط. وإذا تم نقطة اتصال غير آمنة أو ضارة، فقد يتصل الجهاز تلقائيًا، حتى دون موافقة المستخدم.

وهذا يفتح الباب أمام هجوم إلكتروني يُعرف باسم هجوم "التوأم الشرير"، حيث ينشئ المتسللون شبكات خبيثة تحاكي الشبكات .

وبمجرد الاتصال بشبكة المتسلل، يعرض المستخدمون دون علمهم معلوماتهم الشخصية للخطر، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي وتفاصيل بطاقة الائتمان وبيانات اعتماد تسجيل الدخول، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لسرقة الهوية أو الاحتيال المالي. لذلك، عندما لا تكون بحاجة للإتصال عبر شبكة واي فاي، قم بوقف تشغيل هذا الإعداد، خاصة عندما تكون في الأماكن العامة، وفي جميع الأحوال قم بتعطيل ميزة تشعيل تلقائيًا.

تحديد أذونات الموقع

تتبع العديد من تطبيقات آيفون مواقع المستخدمين باستمرار، غالبًا دون علمهم. وبينما تتطلب بعض التطبيقات مثل الخرائط والطقس الوصول إلى الموقع للعمل بشكل صحيح، فقد تجمع تطبيقات أخرى وتخزن بيانات الموقع غير الضرورية، مما يعرض المستخدمين للخطر. ولإدارة إعدادات الموقع، يجب على المستخدمين فتح تطبيق الإعدادات، والانتقال إلى الخصوصية والأمان، وتحديد الموقع، وضبط الأذونات.

وهنا يجب ضبط التطبيقات الأساسية على "أثناء الاستخدام"، بينما يجب ضبط التطبيقات التي لا تتطلب الوصول إلى الموقع "أبدًا". ويمكن أن يؤدي تقييد تتبع الموقع إلى منع الوصول غير المصرح به إلى أماكن تواجد الأشخاص وتقليل مخاطر التهديدات المادية والرقمية.

تعطيل تتبع النشاط

تتابع العديد من التطبيقات نشاط المستخدم عبر منصات متعددة لإنشاء إعلانات مستهدفة أو بيع بيانات سلوكية لأطراف ثالثة.

وقدمت أبل ميزة App Tracking Transparency لمنح المستخدمين قدرة التحكم في هذه الممارسة، مما يسمح لهم برؤية التطبيقات التي تجمع بياناتهم.

ولتعطيل تتبع التطبيقات، يجب على المستخدمين فتح تطبيق الإعدادات، والنقر فوق الخصوصية والأمان، وتحديد التتبع، وإيقاف تشغيل الخيار المسمى "السماح للتطبيقات بطلب التتبع". ويمنع هذا الإعداد التطبيقات من جمع البيانات المرتبطة بهويات المستخدم، مما يعزز الخصوصية والأمان.

وهذه التعديلات البسيطة تجعل من الصعب على المتسللين استغلال الثغرات الأمنية وحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به، والتعرف على الهوية وسرقة الملكية، والاحتيال المالي. وذلك يضمن تجربة رقمية أكثر أمانًا وسيطرة أكبر على الخصوصية.