إدارة الشحنعلى الرغم من أن عمر بطارية الأجهزة يبدو أنه يتناقص باستمرار، لكن هناك ممارسات يجب مراعاتها لتقليل احتمال حدوث ذلك، ويقع على رأسها إغلاق الهاتف أو إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر المحمول، أو منح الأجهزة استراحة من شواحنها.ويوصي الخبراء بشحنات سريعة، مع الحفاظ على شحن الجهاز بنسبة تتراوح بين 40% و80% تقريبًا، وبدلًا من شحن الهاتف طوال الليل، يمكن شحنه قبل النوم أو أثناء العودة بالسيارة من العمل على سبيل المثل، مع أهمية منح الأجهزة فرصة للتوقف عن الشحن.إبعاد الأجهزة عن السريرينصح الخبراء بإبعاد أجهزة الكمبيوتر المحمولة عن السرير، فأسوأ مكان لاستخدام الكمبيوتر المحمول هو وضعه على بطانية، أو مباشرة على الأريكة لأنه قد يسخن ويتوقف عن العمل، وقد يتلف شريحة الفيديو أحيانًا أو المعالج.وتُعد الحرارة عدوّ الكمبيوتر المحمول، والأمر نفسه ينطبق على الهاتف المحمول الذي يمكن أن يسخن تحت الأغطية أيضًا.إبعاد السوائللا بد من تغطية القهوة أو أي مشروب آخر يحتسيه المستخدم أثناء العمل على الكمبيوتر، لأن أي انسكاب صغير قد يُتلفه، فإذا دخل الماء إلى لوحة المفاتيح، سيصل مباشرة إلى الأجزاء الإلكترونية.وفي السياق عينه، يجب الحذر من انسكاب السوائل على الهاتف، وعدم وضعه على الطاولة في المطاعم؛ إذ من المحتمل أن تنسكب قارورة مياه وتغمر الهاتف.ملحقات غير معتمدةوأحد الأخطاء التي يرتكبها المستخدمون هو استخدام ملحقات غير مدعومة وغير معتمدة من لجنة الاتصالات الفيدرالية، وفي حين أن هذه الملحقات المجهولة أسعارها أرخص، فإنها قد تكون خطيرة أيضًا، فقد تحرق وتشكل خطرا على السلامة.