احذر.. خصوصيتك في خطر

بياناتك مكشوفةقبل ظهور الإنترنت، كانت دفاتر الهاتف تتيح لك البحث عن أسماء وعناوين وأرقام هواتف أي شخص تقريباً. أما اليوم، فلم يعد هذا هو الحال، حيث يمكن لأي شخص معرفة مكان إقامتك ورقم هاتفك، بالإضافة إلى عمرك، وتاريخ ميلادك، وعنوان بريدك الإلكتروني، وغيرها من المعلومات الشخصية.كل ما يتطلبه الأمر هو بحث بسيط على غوغل، الذي لا يشارك هذه التفاصيل مباشرة، لكنه يسرد نتائج من مواقع وسيطة تجمع بياناتك وتبيعها. وفي بعض الحالات، قد تظهر بعض التفاصيل حتى في إعلانات نتائج البحث.استعادة خصوصيتك لحسن الحظ، تدرك غوغل، الآن، مخاطر الخصوصية والأمان، وقد أطلقت أداة مجانية تُسمى "نتائج عنك" (Results About You)، التي تساعد المستخدمين في استعادة جزء من خصوصيتهم.تتيح لك هذه الأداة معرفة ما إذا كانت هناك نتائج بحث على "غوغل" تحتوي على أرقام هواتفك، عناوينك، بريدك الإلكتروني، أو حتى اسمك العائلي. ومؤخرًا، حدثت "غوغل" هذه الميزة لجعل عملية التسجيل واستخدام الخدمة أسهل وأسرع، مما يجعل، الآن، الوقت الأمثل لبدء استخدامها.طريقة الاستخداملبدء استخدام الأداة، يمكن للمستخدمين التوجه إلى قسم "نتائج عنك" على متصفح الكمبيوتر، أو عبر فتح تطبيق "غوغل" على الهواتف المحمولة. من ثم، يجب النقر على رمز ملف المستخدم الشخصي، واختيار "نتائج عنك".للحصول على أفضل تجربة، يفضل تفعيل الإشعارات، بحيث يتم إرسال تنبيه عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق "غوغل" للهاتف عندما يعثر غوغل على نتائج تحتوي على بياناتك الشخصية.كما أن الأداة تتيح للمستخدمين، الآن، طلب إزالة نتائج البحث مباشرة وبسهولة أكبر. عند النقر على قائمة النقاط الثلاث بجانب أي نتيجة، سيظهر واجهة غوغل المحدثة التي تمكن المستخدمين من تحديد سبب الإزالة بسرعة أكبر، مما يُسرّع من تحديث محرك البحث ليختفي معلوماتهم الشخصية من النتائج.هل ستختفي بياناتك نهائياً؟من المهم ملاحظة أنه حتى بعد اختفاء بياناتك الشخصية من نتائج بحث غوغل، فإنها لا تختفي بالكامل من الإنترنت. بل سيتم جعل العثور عليها أصعب وأبطأ بكثير، مما يقلل من إمكانية وصول الأشخاص الآخرين إليها بسهولة.