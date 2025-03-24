أسلاك الشحن التالفة.. خطر يهدد حياتك

وتلعب أسلاك الشحن دورًا أساسيًا في نقل الطاقة والبيانات، لكن عندما تتعرض للتلف -سواء من خلال الشقوق، أم تآكل الأطراف، أم انحناء الموصلات- تصبح أكثر من مجرد وسيلة غير فعالة، بل قد تتحول إلى مصدر خطر حقيقي.والأسلاك التالفة يمكن أن تسبب تيارًا غير مستقر، مما يبطئ الشحن، ويضر بعمر البطارية، بل وقد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها بشكل غير طبيعي، ما يعرض الهاتف للتلف السريع.وفي بعض الحالات، قد تتمكن أنظمة الهواتف الحديثة من رصد المشكلة وإيقاف الشحن تلقائيًا، لكن هذه الميزة ليست متاحة في الأجهزة جميعها، مما يزيد احتمالية استمرار استخدام الأسلاك المعطوبة دون إدراك المخاطر.الأسوأ من ذلك، أن العزل التالف قد يؤدي إلى تماس كهربائي، ما قد يتسبب في حدوث تماس كهربائي أو حتى حرائق، خاصة إذا تُرك الهاتف موصولًا بالشاحن دون رقابة.ورغم هذه التحذيرات، لا يزال العديد من المستخدمين متمسكين بهذه العادة، إما بسبب ارتفاع أسعار الأسلاك الأصلية، أو بسبب توافر البدائل الرخيصة في الأسواق غير الرسمية، والتي غالبًا ما تفتقر إلى معايير السلامة والجودة.كما أن الاعتقاد السائد بأن "الكابل يعمل طالما أن الهاتف يشحن" يُسهم في استمرار هذا السلوك، دون الانتباه إلى التأثيرات التراكمية على الأداء العام للجهاز.وبين نقص الوعي، وضعف تنظيم السوق، وتكلفة الاستبدال، تبقى هذه المشكلة قائمة، ما لم يتم تعزيز التوعية بمخاطرها، وتشديد الرقابة على المنتجات غير المطابقة للمواصفات.وفي النهاية، فإن الحفاظ على الهاتف وسلامة المستخدم يبدأ من اتخاذ قرارات واعية عند اختيار ملحقات الشحن، والابتعاد عن الحلول المؤقتة التي قد يكون ثمنها أعلى بكثير مما يبدو في البداية.