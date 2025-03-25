هل يؤثر الشحن السريع على عمر بطارية هاتفك؟

ولطالما رغبنا في شحن هواتفنا الذكية بسرعة، وفي كل عام، يتم طرح أحدث الهواتف بتطورات مذهلة في الشحن السريع.فبينما كانت سرعة 30 واط تُعد سرعة فائقة، أصبحت الآن سرعة شحن قياسية، وحلت محلها أرقام مذهلة تتجاوز 100 واط في أسرع الهواتف، حتى إن بعض الأجهزة أُطلقت بشحن 150 واط.لكن الوعد بشحن أسرع يُثير القلق أيضًا، فمع تجربة مُصنّعي الهواتف للشحن فائق السرعة، قد تشعر بالقلق بشأن ارتفاع درجة حرارة البطارية وتلفها.مكونات بطاريات الهواتفوتتكون بطاريات الهواتف، مثل معظم بطاريات الليثيوم أيون الأخرى، من طبقتين: أكسيد الليثيوم والكوبالت والغرافيت.وعندما تنتقل أيونات الليثيوم من طبقة الغرافيت إلى طبقة الليثيوم والكوبالت عبر محلول إلكتروليتي، تنطلق الإلكترونات.وعند شحن البطارية، تعود الأيونات في الاتجاه المعاكس وتُخزن ليتم إطلاقها لاحقًا عند تشغيل الجهاز واستخدامه.ويُنتج هذا التحرر من الطاقة حرارة قد تشعر بها منبعثة من الجزء الخلفي لهاتفك بعد جلسة شحن طويلة أو استخدام مكثف.ويمكن لهذه الحرارة أن تُلحق الضرر بالبطارية على المدى الطويل. ومع ذلك، أصبحت بطاريات الليثيوم أيون حجمًا وأكثر كفاءة. فهي قادرة على تحمل دورات شحن أكثر.تدهور أداء البطاريةومع مرور هاتفك الذكي بدورات شحن متتالية، يتدهور أداء البطارية بشكل طبيعي، وأحد أسباب ذلك هو محلول الإلكتروليت داخل البطارية.فمع مرور الوقت، تتبلور الأملاح في المحلول، مكونةً مواد صلبة تعوق انتقال الأيونات عبره.وكلما قلّت الأيونات المارة، قلّت قدرة البطارية.ويمكن أن يحدث هذا التبلور بسرعة أكبر إذا تعرض هاتفك لحرارة زائدة، مثل ضخّ كمية كبيرة من الطاقة إلى البطارية دفعةً واحدة باستخدام شاحن سريع.كما يمكن أن يؤدي الشحن الزائد إلى تدهور البطاريات وتقليل كفاءتها.الحفاظ على البطاريةوإذا اعتنيت بالبطارية، فسيحدث هذا التدهور ببطء أكبر. ومع ذلك، سيحدث هذا لجميع بطاريات الليثيوم أيون في نهاية المطاف، بغض النظر عن كيفية اهتمامك بجهازك.وللمساعدة في الحفاظ على صحة البطارية، غالبًا ما تتيح الهواتف الحديثة معلومات حول حالة البطارية في قوائم الإعدادات.وكذلك يمكنك الحد من نسبة شحن البطارية عند 80% لإطالة عمرها.وينصح أيضًا بعدم ترك البطارية تفقد طاقتها بالكامل، أو ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل أو شحن الهاتف في بيئة حارة أو تحت أشعة الشمس.بالإضافة إلى كل ذلك، يمكنك شحن البطارية باستخدام شاحن عادي عندما يكون لديك الوقت الكافي لذلك، وتجنب الشحن السريع كلما أمكن، لأن الشاحن السريع يمكن أن يرفع من حرارة البطارية، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالتها ويقلل عمرها الافتراضي.