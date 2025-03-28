قد لا تعجب الكثيرين.. إنستغرام تختبر ميزة جديدة

وبعدما أصبح واتساب المنصة الفعلية الرئيسة للميزات الجديدة لشركة ميتا، وانتقلت منصة إنستغرام للمرتبة الثانية، يبدو أن ميتا على وشك تغيير هذه المعادلة قريبًا، إذ تختبر المنصة الشهيرة تعليقات مُولّدة بالذكاء الاصطناعي لمستخدميها.ولا بد من الإشارة إلى أن منصة بدأت بالفعل اختبار التعليقات المُولّدة بالذكاء الاصطناعي نهاية العام الماضي، مما يعني أنه من المتوقع إطلاقها بشكل أكبر في عام 2025 أو بعده.طريقة العملتشكل التعليقات جزءًا كبيرًا من إنستغرام، إذ يشعر مستخدموها بأنها لمسة شخصية في العالم الرقمي.لكن المنصة حريصة الآن على دفع إلى إنشاء التعليقات، وهو ما لم يلقَ استحسانًا من المستخدمين.فمنصة إنستغرام تختبر ميزة الكتابة باستخدام ، التي يمكن استخدامها لإنشاء تعليقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُضاف إلى منشورات أصدقائك.وتتوفر هذه الميزة التجريبية لمجموعة مختارة من المستخدمين الآن، ما يعني أن إنستغرام لا يزال غير متأكد من إطلاقها لجمهور أوسع.وتبدأ الميزة بالعمل عندما ينقر المستخدم على رمز القلم الرصاص بجوار شريط النص في إنستغرام، إذ ستظهر رسالة .وبناءً على الصورة التي حللها نموذج ، ستُقدم لك خيارات متعددة للتعليق.وفي حال لم تعجبك أي من الخيارات، سيوفر Meta AI ميزة تحديث لتقديم المزيد من الاقتراحات للتعليقات.