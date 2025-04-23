لأول مرة في التاريخ.. تصوير هالة الشمس خلال كسوف جزئي

الصور التي التُقطت عند على ضفاف نهر سانت في منطقة "لي إسكومين" في كيبك بكندا، كشفت مشهدا نادرا لهالة الشمس تُحيط بظل القمر، رغم أن الكسوف لم يكن كليا، الأمر الذي أثار دهشة الأوساط الفلكية.ويقول الفلكي والمصور كينترياناكيس، المعروف بالفيديو الشهير "أوه ماي غاد!" خلال كسوف 2016، وهو أحد أبطال هذا الإنجاز: "لم يحاول أحد من قبل تصوير الشمسية خلال كسوف جزئي، كنا نرتجف من البرد، لكن ما التقطناه كان مذهلاً!"واعتمد كينترياناكيس وفريقه على تخطيط دقيق باستخدام تطبيقات فلكية مثل PeakFinder وPhotoPills، ليرصدوا شروق الشمس وهي مغطاة بنسبة 88% بالقمر، وكانوا في البداية يبحثون عن ظاهرة "شروق الشمس ذو القرنين"، حيث يظهر على جانبي القمر كأنها أضواء سيارة ضخمة قادمة من خلف الأفق، لكن المفاجأة الكبرى ظهرت بعد مراجعة الصور، حيث كانت الهالة الشمسية واضحة بشكل خافت، ولكن مؤكدة.ونشر المصور الآخر، جايسون كورث، الفيديو على ، وسرعان ما أصبح حديث الأوساط الفلكية، حتى أن اختارت صورة من المشهد كـ"صورة الفلك لليوم" في الأول من أبريل.وعلق الدكتور مات بين، عالم الشمس بجامعة إلينوي، على الحدث قائلاً: "هذه فرصة نادرة لدراسة الهالة بطريقة جديدة كليا، فما فعلوه قد يفتح الباب لاكتشافات مستقبلية خلال كسوفات جزئية أخرى".كيف كان ذلك ممكنا؟وتتطلب رؤية الهالة شروطا خاصة، فعادة، الضوء الساطع من قرص الشمس يغمر الهالة تماما، فلا تُرى إلا خلال الكسوف الكلي، لكن هذه المرة، توفرت الظروف المثالية:، مثل: " كسوف عميق عند : ما خفّض سطوع السماء بنسبة كبيرة، هواء نقي فوق نهر سانت لورانس، ساعد على التقليل من تشتت الضوء،غيوم بعيدة خففت من سطوع الأفق، ما منح الكاميرا نافذة لرؤية الهالة، وأخيرا جعلت فترة النشاط الشمسي القصوى جعلت الهالة أكثر إشراقا وانتشاراً.ويضيف كينترياناكيس بابتسامة المنتصر:" معظم الناس يستهينون بالكسوف الجزئي، لكنني كنت أبحث عن الهالة ونجحت".فتح جديد لمطاردة الكسوفاتوهذا الإنجاز المذهل قد يدفع الفلكيين والمصورين حول العالم إلى إعادة التفكير في قيمة الكسوفات الجزئية، خاصة تلك التي تحدث عند الشروق أو الغروب، حيث يمكن استخدام الأفق نفسه لحجب ضوء الشمس الساطعوفتح نافذة لرؤية الهالة السحرية.ويختم العالم دان سيتون من الجنوبية الغربية بولاية الأمريكية قائلاً: "آمل أن يُلهم هذا الحدث الناس العاديين لتجربة مثل هذه المغامرات الفلكية. فالعلم لا يقتصر على المختبرات، بل على الشغف والمطاردة والمفاجآت!".