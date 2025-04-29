بعد شكاوى المستخدمين.. شخصية "ChatGPT" أصبحت "مزعجة ومتملقة"

وقال ألتمان في منشور عبر منصة "إكس" إن الشركة تعمل على إدخال بعض الإصلاحات الفورية، على أن تتبعها تحديثات إضافية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.وكتب ألتمان: "جعل التحديثان الأخيران لـ GPT-4o الشخصية متملقة للغاية ومزعجة (على الرغم من وجود بعض الجوانب الجيدة جدًا فيها)، ونعمل على إصلاحات في أقرب وقت ممكن".ورداً على سؤال حول إمكانية إتاحة خيار للمستخدمين للتبديل إلى الشخصية القديمة لروبوت الدردشة، قال ألتمان: "نعم، في النهاية من الواضح أننا بحاجة إلى أن نتمكن من تقديم خيارات متعددة"، وفقًا لما نقله موقع Live Mint.وكان ألتمان قد أعلن قبل أيام أن "OpenAI" بدأت بالفعل في طرح تحديث جديد لنموذج "GPT-4o" يهدف إلى تحسين ذكاء الروبوت وشخصيته.ورصد المستخدمون خلال الأيام الماضية تغيرًا ملحوظًا في طريقة استجابة "شات جي بي تي"، حيث أصبح يميل للموافقة على كل شيء تقريبًا، ويعتمد نبرة إيجابية بشكل مفرط، وهو ما وجده البعض ميزة في التواصل، بينما اعتبره آخرون مزعجًا ومبالغًا فيه.