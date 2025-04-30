Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العثور على جثة شخص وسط ميسان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

منها العلكة.. اطعمة ممنوعة قانونياً في بعض الدول

منوعات

2025-04-30 | 11:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
منها العلكة.. اطعمة ممنوعة قانونياً في بعض الدول
468 شوهد

في الوقت الذي تُعد فيه بعض الأطعمة جزءا من الحياة اليومية، تتخذ بعض الدول مواقف صارمة تجاه منتجات غذائية قد تبدو مألوفة، بل ومحبوبة.

ولأسباب تتراوح بين الصحة العامة، والسلامة، والهوية الثقافية، تحظر الحكومات بعض الأطعمة، مثل العلكة في سنغافورة وشوكولاتة "كيندر" في الولايات المتحدة.
ومنذ عام 1992، فرضت سنغافورة حظرا صارما على استيراد وبيع العلكة، وجاء القرار حينها كجزء من حملة وطنية للحفاظ على نظافة المدينة وتقليل التخريب الذي كانت تسببه العلكة على المواصلات العامة والأرصفة.
ورغم تخفيف الحظر لاحقًا للسماح بالعلكة الطبية المستخدمة للإقلاع عن التدخين، لا تزال مضغ العلكة في الأماكن العامة أمرا غير مرحب به.
ربما يصدمك أن بيض الشوكولاتة الشهير "كيندر" محظور في الولايات المتحدة. السبب؟ وجود لعبة صغيرة مخفية داخل البيضة، وتحظر القوانين الأمريكية تماما وجود مواد غير غذائية مخفية داخل الأطعمة، لما تمثله من خطر اختناق على الأطفال.
وتفرض النرويج قيودا على بيع بعض أنواع مشروبات الطاقة، خصوصا تلك التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين والتاورين. ولا يُسمح ببيعها لمن هم دون 18 عاما، وسط تحذيرات صحية من آثارها على الجهاز العصبي والدورة الدموية لدى الشباب.
وفي اليابان، تُمنع بعض الأطعمة والمشروبات المستوردة لأنها تحتوي على مواد مضافة غير مرخصة داخل البلاد، مثل بروميت البوتاسيوم أو ألوان صناعية معينة توجد في مشروبات وعلكة شهيرة في الغرب.

أما في إيطاليا، فيُعد جبن كاسو مارزو من أشهر الأطعمة الريفية في سردينيا بإيطاليا، ويُصنع باستخدام يرقات حية تتخمر داخل الجبن، إلا أن السلطات الإيطالية حظرته رسميًا بسبب المخاطر الصحية، رغم استمراره في الأسواق الموازية كجزء من التراث المحلي.

وفي الصين، ورغم أن تناول لحم الكلاب كان جزءًا من بعض العادات المحلية، بدأت الصين رسميا حظر بيعه واستهلاكه في بعض المدن مثل شنتشن، في خطوة تهدف إلى تحسين صورة البلاد دوليا والالتزام بمعايير الرفق بالحيوان.




>> تابع قناة السومرية على  تويتر

العلك

الجبن

الشوكولاتة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
Play
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
30-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-30
Play
30-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-30
Live Talk
Play
Live Talk
الرجل لا يتزوج المرأة التي يحبها! - الحلقة ١٩ | 2025
12:30 | 2025-04-30
Play
الرجل لا يتزوج المرأة التي يحبها! - الحلقة ١٩ | 2025
12:30 | 2025-04-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
Play
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-30
Play
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
Play
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - مقولة عجبتني 30-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-30
Play
الأبراج - مقولة عجبتني 30-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-30
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
Play
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 29-4-202 | 2025
13:00 | 2025-04-29
Play
تكسير الأغاني 29-4-202 | 2025
13:00 | 2025-04-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-29
Play
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-29
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
Play
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
30-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-30
Play
30-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-30
Live Talk
Play
Live Talk
الرجل لا يتزوج المرأة التي يحبها! - الحلقة ١٩ | 2025
12:30 | 2025-04-30
Play
الرجل لا يتزوج المرأة التي يحبها! - الحلقة ١٩ | 2025
12:30 | 2025-04-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
Play
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-30
Play
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
Play
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - مقولة عجبتني 30-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-30
Play
الأبراج - مقولة عجبتني 30-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-30
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
Play
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 29-4-202 | 2025
13:00 | 2025-04-29
Play
تكسير الأغاني 29-4-202 | 2025
13:00 | 2025-04-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-29
Play
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-29
اخترنا لك
انخفاض عدد التطبيقات بنسبة 47 بالمئة.. ماذا يحصل على غوغل بلاي ستور؟
14:17 | 2025-04-30
مضادات اكتئاب شائعة تعيق النوم.. دراسة تحذيرية
12:16 | 2025-04-30
تفاعلوا بالملصقات.. اختبار ميزة جديدة في "واتساب"
09:58 | 2025-04-30
مشروب يطيل العمر حتى 100 سنة.. البعض يحضره دون معرفة!
09:16 | 2025-04-30
ما علاقة النظام الغذائي باضطرابات النوم ؟
02:10 | 2025-04-30
مخاوف من الذكاء الاصطناعي على "ميتا": أدوار عاطفية وجنسية مع القُصَّر!
12:37 | 2025-04-29

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.