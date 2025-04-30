مضادات اكتئاب شائعة تعيق النوم.. دراسة تحذيرية

تعد ارتعاشات النوم هي انقباضات عضلية لا إرادية تحدث عند الانتقال من حالة اليقظة إلى بداية النوم العميق، وقد تؤدي إلى اضطرابات ملحوظة في النوم لدى بعض الأشخاص.بحسب الدراسة التي أعدها الغامدي من المستشفى السعودي الألماني، ونُشرت في مكتبة الطب الوطنية الأميركية، فقد رُصدت حالة رجل في العمر كان يتناول الإسكيتالوبرام، واشتكى من أعراض شملت ارتعاشات نوم متكررة، وتسارع ضربات القلب، وشعور بالقلق حيال صعوبة النوم. وقد أشار المريض إلى تحسن حالته وزوال تلك الارتعاشات بعد التوقف عن تناول الدواء.أوضح البروفيسور الغامدي في الدراسة أن هذه الانقباضات غير الإرادية، رغم أنها غالبًا لا تُعد خطيرة، إلا أنها قد تتسبب في حرمان مزمن من النوم إذا تكررت بشكل يؤثر على جودة النوم، وهو ما قد يسهم بدوره في تفاقم أعراض نتيجة اضطراب التوازن الكيميائي في الدماغ.تدعم هذه النتائج دراسات أخرى، من بينها دراسة نُشرت في "المجلة للطب النفسي"، سجّلت حالة لسيدة تعرضت لحركات غير إرادية في الرأس أثناء استخدام الإسكيتالوبرام، وقد تراجعت تلك الأعراض بعد تغيير العلاج إلى نوع آخر من مضادات الاكتئاب.أشار الباحثون إلى أهمية وعي مقدمي الرعاية الصحية بهذه التأثيرات الجانبية المحتملة، خصوصًا عند وصف أدوية مضادة للاكتئاب للمرة الأولى أو عند تعديل الجرعات، مؤكدين على ضرورة مراقبة المرضى عن كثب خلال هذه المراحل.ورغم أن ارتعاشات النوم تُعد شائعة نسبيًا وتصيب نحو 70% من البالغين، فإن الأطباء أوضحوا أن العوامل المسببة لها متعددة، من بينها استهلاك الكافيين أو النيكوتين، أو ممارسة التمارين الرياضية في وقت متأخر من اليوم، إضافة إلى بعض الأدوية كمضادات الاكتئاب.في هذا السياق، ينصح المتخصصون بعدم التوقف المفاجئ عن استخدام مضادات الاكتئاب، لما قد يترتب عليه من أعراض انسحابية، كما أوصوا باعتماد عادات نوم صحية، مثل تثبيت أوقات النوم وممارسة تقنيات الاسترخاء، كوسيلة للحد من تكرار هذه الانقباضات الليلية وتحسين جودة النوم بشكل عام.