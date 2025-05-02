ميتا تتحمل مسؤولية رسوم ترامب.. تخفيض بالإعلانات الصينية والاتفاقات

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، صرحت لي، المديرة المالية لشركة ميتا، بأن "مُصدري التجارة الإلكترونية في " قد خفضوا إنفاقهم مع شركة التواصل الاجتماعي.ومن المرجح أن تكون هذه الشركات قد فعلت ذلك استعدادًا لغلق الثغرة الخاصة بالسلع التجارية الضئيلة اليوم الجمعة، وفقًا لما ذكرته لي خلال إعلان أرباح الربع الأول.وأضافت لي، "تم إعادة توجيه جزء من هذا الإنفاق إلى أسواق أخرى، إجمالي إنفاق هؤلاء المعلنين أصبح أقل من مستوياته قبل أبريل/نيسان".ووقّع في أوائل أبريل/نيسان أمرًا تنفيذيًا لإنهاء إعفاءات السلع التجارية الضئيلة للواردات الصينية، بمعنى أنه كانت هناك إعفاءات ضريبية على السلع الرخيصة التي كانت تصل تكلفتها لـ800 دولار بحد أقصى، حتى ألغى ترامب هذه الثغرة الجمركية على السلع القادمة من .ويعتقد المحللون أن تيمو وشي إن يشكلان الجزء الأكبر من مبيعات ميتا المرتبطة بالصين لعام 2024، والبالغة 18.35 مليار دولار.وأعلنت أن مبيعاتها الإعلانية في منطقة بلغت 8.22 مليار دولار أمريكي للربع الأول، وكان هذا أقل من توقعات البالغة 8.42 مليار دولار أمريكي.وأضافت لي أن إيرادات ميتا في الربع الثاني ستتراوح بين 42.5 مليار دولار أمريكي و45.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين البالغة 44.03 مليار دولار أمريكي.وقالت لي، "من المبكر جدًا التنبؤ بنتائج الربع، ومن الصعب تحديد مسار الأمور، ومن الصعب أيضًا التنبؤ بنتائج بقية العام".وتعكس هذه التعليقات ما قالته غوغل الأسبوع الماضي خلال مؤتمرها الصحفي للإعلان عن الأرباح، حيث حذرت من أنها تتوقع تقلبات في أعمالها الإعلانية، لا سيما في والمحيط الهادئ.وبالمثل، صرحت سناب شات يوم الثلاثاء بأنها "واجهت تقلبات في بداية الربع الجاري".ويبدو أن رسوم ترامب الجمركية على الصين بنسبة 145% تؤثر أيضًا على وحدة Reality Labs التابعة لشركة Meta، والتي تُصنّع أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز.حيث تكبدت Reality Labs خسارة تشغيلية بلغت 4.2 مليار دولار، بينما حققت مبيعات بقيمة 412 مليون دولار خلال الربع الأول.وأعلنت Meta أن نفقاتها الرأسمالية لعام 2025 ستتراوح بين 64 مليار دولار و72 مليار دولار، وهو ما يزيد عن توقعاتها السابقة التي تراوحت بين 60 مليار دولار و65 مليار دولار.وقالت الشركة في بيان الأرباح، "تعكس هذه التوقعات المُحدّثة استثمارات إضافية في مراكز البيانات لدعم جهودنا في مجال ، بالإضافة إلى زيادة في التكلفة المتوقعة لأجهزة البنية التحتية".وبخصوص ارتفاع تكاليف أجهزة البنية التحتية، صرّحت لي للمحللين بأن ذلك ناتج عن "الموردين الذين يستوردون المعدات من دول حول العالم.وقالت لي، "هناك الكثير من عدم اليقين حول هذا الأمر، نظرًا للمناقشات التجارية الجارية"، مضيفةً أن Meta تُعدّل سلسلة التوريد الخاصة بها نتيجةً لذلك.