تحذير من انتشار نبات سام جراء ارتفاع درجات الحرارة

وأظهرت الدراسة أن فطر الرشاشيات، وهو نوع من العفن يمكن أن يسبب مشاكل رئوية وتنفسية خطيرة، قد يؤدي إلى تحولات كبيرة في البيئة الصحية العالمية، حيث يعاني الأشخاص الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة أو أمراض، مثل الربو أو التليف الكيسي من خطر أكبر للإصابة بالعدوى.وعادة لا يسبب استنشاق أبواغه المرض لجميع الأشخاص، لكن يعتبر قاتلا لأولئك الذين هم أكثر عرضة للإصابة به.وبهذا الصدد، أشار فان راين، الباحث في مؤسسة " ترست" بجامعة ، إلى أن العالم يقترب من نقطة تحول فيما يتعلق بانتشار مسببات الأمراض الفطرية، التي تزدهر في بيئات متعددة، بما في ذلك داخل المنازل.وأضاف فان راين أن العدوى الفطرية ستكون عاملا رئيسيا في ملايين الوفيات على مستوى العالم سنويا.وتظهر الأبحاث أيضا أن فطر الرشاشيات الدخناء (Aspergillus fumigatus) قد يمتد ليغطي مساحة إضافية تبلغ 77% من الأراضي بحلول عام 2100 نتيجة للاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري. وفقا لهذه التوقعات، قد يُعرّض ذلك نحو 9 ملايين شخص في أوروبا لخطر العدوى.ويُفسر هذا التوسع السريع للفطر بقدرته على النمو في درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 37 درجة مئوية، وهي درجة حرارة الجسم البشري.وأوضحت البروفيسورة بيغنيل، المديرة المشاركة لمركز "MRC" لعلم الفطريات الطبية في جامعة إكستر، أن الرشاشيات الدخناء قد استفاد من بيئته الطبيعية ليصبح أكثر قدرة على استعمار رئتي الإنسان.وأضاف الباحثون أن نوعا آخر من الفطر، الرشاشيات الصفراء (Aspergillus flavus)، الذي يعيش على المحاصيل، قد ينتشر أيضا ليغطّي 16% إضافية من المساحات في مناطق مثل شمال وروسيا والدول الاسكندنافية وألاسكا بحلول عام 2100.وعلى الرغم من هذه التوقعات، حذر داريوس أرمسترونغ-جيمس، أستاذ الأمراض المعدية وعلم الفطريات الطبية في "إمبريال كوليدج لندن"، من أن تهديدات هذا الفطر تتجاوز صحة الإنسان لتصل إلى الأمن الغذائي، حيث يمكن أن يؤثر على إنتاج المحاصيل الزراعية في المناطق المعرضة للانتشار الفطري.