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5 مشروبات تذيب الدهون في 30 يومًا!
منوعات
2025-05-07 | 13:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
15 شوهد
يؤكد خبراء اللياقة أن حرق الدهون يتطلب أكثر من مجرد التمارين والنظام الغذائي، بل يبدأ أيضًا بالعادات الصباحية الصحيحة، وفي هذا السياق، شارك مدرب اللياقة البدنية "جوشيا فيزيك"، مجموعة من المشروبات التي تعزز الأيض وتساهم في خسارة الدهون خلال شهر واحد فقط، شرط التزام نظام غذائي متوازن ونمط حياة نشط.
وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك خمسة مشروبات صباحية ينصح بها مدرب لياقة لحرق الدهون.
ماء بذور الشيا
: يساعد على الشعور بالشبع ويعزز الهضم بفضل غناه بالألياف، يُحضر بنقع ملعقة من بذور الشيا في كوب ماء دافئ لبضع دقائق قبل شربه صباحًا.
مشروب الزنجبيل والكركم
: يساعد على تنشيط الأيض وتقليل الانتفاخ، يُحضر بمزج الزنجبيل والكركم الطازج مع الفلفل الأسود وعصير الليمون والعسل، ويُشرب صباحًا على الريق.
الشاي الأخضر مع شرائح الليمون
: مزيج غني بمضادات الأكسدة يساعد على تعزيز حرق الدهون وتحسين الهضم، يوصى بتناوله صباحًا لدعم عملية إزالة السموم.
شرائح الليمون مع الفلفل الحار
: ماء دافئ يحتوي على شرائح ليمون وقليل من فلفل كايين، يعزز التمثيل الغذائي ويحفز الجسم على حرق الدهون بفاعلية أكبر.
خل التفاح مع الماء الدافئ
: يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم ويقلل الشهية، ما يساهم في تقليل الإفراط في تناول الطعام.
ويشدد المدرب على أن هذه المشروبات ليست حلًا سحريًا، بل جزء من خطة شاملة تشمل نظامًا غذائيًا منخفض السعرات وتمارين منتظمة لتحقيق نتائج ملموسة.
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