هل تنجح "حمية الرضع" بإنقاص الوزن لدى البالغين؟

هذا ما قرر أحد الشباب الأمريكي تجربته، حين اختار أن يتبع ما يعرف إعلاميًا بـ"نظام طعام الأطفال" لمدة أسابيع، لتجربة آثار هذا النمط الغذائي على جسمه ونفسيته.ويعتمد النظام الغذائي للأطفال الرضع على أطعمة بسيطة وسهلة الهضم، مثل الخضراوات والفواكه المهروسة، الحبوب ، الأرز المطحون، وأطعمة لا تحتوي على أي منكهات صناعية أو سكريات مضافة.هذه الأطعمة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات الأطفال الذين لم تكتمل أجهزتهم الهضمية بعد، ولذلك فهي غنية بالفيتامينات والمعادن، وخالية من المواد .الشخص الذي خاض التجربة، ، وهو شاب في الثلاثينيات من عمره، قرر توثيق تجربته عبر فيديوهات على لمدة أسبوعين، تناول فقط وجبات مخصصة للأطفال الرضع، متخليا عن القهوة، السكريات، اللحوم الحمراء، والمأكولات المصنعة.وخلال الأيام الأولى، أبلغ عن شعوره بخفة في الجهاز الهضمي، ونوم أكثر انتظاما، لكن سرعان ما بدأ يلاحظ مشاكل صحية:- انخفاض الطاقة العامة بسبب نقص البروتين والدهون الضرورية.- شعور مستمر بالجوع، رغم تناول كميات أكبر من الطعام.- فقدان التركيز في المهام اليومية.- نقص بعض العناصر الأساسية مثل الحديد وفيتامين B12، الضروريين للبالغين.لماذا يجرب البعض هذا النظام؟ووفقا لأخصائيي التغذية، فإن نظام أكل الرضع لا يناسب البالغين على المدى الطويل، لأنه:- لا يوفر احتياجات الجسم البالغ من البروتينات والدهون الصحية.- يفتقر إلى الألياف اللازمة لصحة الجهاز الهضمي.- غير متوازن من حيث الكربوهيدرات والبروتين والفيتامينات.ورغم مخاطر هذا النظام، يجربه البعض بسبب الاعتقاد بأنه "منخفض السعرات وسريع النتائج" لفقدان الوزن. كما يرونه وسيلة للابتعاد عن الطعام المعالج والمحفزات الشهية. لكن الخبراء يؤكدون أن الحمية غير المتوازنة، حتى وإن كانت طبيعية، قد تؤدي لنتائج عكسية على النفسية والجسدية.