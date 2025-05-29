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هل تعرف أول آفة حضرية في تاريخ البشرية؟
منوعات
2025-05-29 | 10:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
343 شوهد
كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Biology Letters أن بق الفراش (Cimex lectularius) قد يكون أول آفة حضرية في تاريخ البشرية.
وقام الباحثون من جامعة "فرجينيا" للتكنولوجيا، بمن فيهم عالم الحشرات
وارن
بوث وليندسي مايلز، بتحليل جينوم سلالتين من بق الفراش، وترتبط واحدة منهما بالخفافيش، وتكيفت الأخرى مع البشر.
وفي البداية، افترض العلماء أن الصراصير كانت أولى الآفات الحضرية، لكن النتائج أظهرت عكس ذلك. وأظهر التحليل أن التغيرات في أعداد بق الفراش عبر التاريخ تزامنت مع التغيرات في أعداد البشر، وخاصة خلال الهجرات البشرية العالمية.
ومنذ حوالي 245000 سنة تحولت إحدى سلالات بق الفراش من امتصاص دم الخفافيش إلى دم البشر، وربما بدأ ذلك مع إنسان
نياندرتال
.
وخلال العصر الجليدي الأخير (قبل حوالي 20000 سنة) انخفضت أعداد السلالتين، لكن السلالة البشرية بدأت في التعافي منذ 13000 سنة، ثم شهدت طفرة كبيرة منذ 8000 سنة. وتزامنت هذه الطفرة مع ظهور أول المدن في
غرب آسيا
، مثل تشاتال هويوك وأوروك، حيث بدأ البشر يعيشون في تجمعات سكانية مكتظة.
وعلى عكس الآفات الأخرى، مثل الفئران والصراصير التي ارتبطت بالبشر منذ حوالي 5000 و2100 سنة على التوالي، فإن بق الفراش اعتمد على البشر في وقت أبكر بكثير.
وقال للباحثون:" ربما كان بق الفراش من أولى الحشرات التي تكيفت مع الحياة الحضرية، ليصبح آفة حضرية حقيقية. ويرتبط تطوره ارتباطا وثيقا بتطور المجتمعات البشرية وظاهرة التحضر.
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