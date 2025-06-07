Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فوائد كبيرة لتناول البيض يومياً

منوعات

2025-06-07 | 13:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فوائد كبيرة لتناول البيض يومياً
1,320 شوهد

السومرية نيوز - منوعات
يحمل البيض فوائد صحية كبيرة، ويمكن أن يكون تناوله يومياً جزءاً من نظام غذائي متوازن.

ويحتاج الجسم إلى البروتين لبناء كتلة العضلات والحفاظ عليها. البيض غني بالبروتين والأحماض الأمينية والكولين والسيلينيوموفيتامين "ب".
ويؤدي زيادة تناول البيض إلى زيادة كتلة العضلات بالتزامن مع ممارسة التمارين، ويختلف التأثير حسب نظام الفرد الغذائي العام.
يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة
البيض غني بمضادات الأكسدة، وهي مركبات نباتية تقلل من تلف الخلايا في الجسم. قد يقلل تناول نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة من مخاطر حالات صحية مزمنة مثل السكري والسرطان وأمراض القلب.
ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل إضافة البيض إلى خطة الأكل اليومية إذا كنت معرضاً لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب.
يقلل من الالتهاب
يحتوي البيض على مضادات الأكسدة والمواد المغذية الأخرى التي تقلل من الالتهاب. تظهر بعض الأبحاث أن الأشخاص الذين يستهلكون البيض يومياً قد تحسنت لديهم المؤشرات الحيوية للالتهاب (المواد التي تشير إلى وجود التهاب). توجد معظم العناصر الغذائية في البيض في صفار البيض، لذا فإن تناول بياض البيض قد لا يعطي الفوائد نفسها.
يدعم فقدان الوزن
البيض غني بالبروتين وقليل السعرات الحرارية نسبياً. يرتبط استهلاك نظام غذائي غني بالبروتين بفقدان الوزن. نظراً لأن البيض غني بالبروتين، فهو أكثر إشباعاً من أطعمة الإفطار الأخرى.
وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون البيض كل صباح لديهم مستويات أقل من هرمون الجريلين (هرمون الجوع) ويميلون إلى تناول كميات أقل من الطعام طوال اليوم مقارنة بأولئك الذين يتناولون دقيق الشوفان.
قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
هناك بحوث متضاربة حول دور البيض في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. تظهر العديد من الدراسات عدم وجود صلة بين استهلاك البيض وأمراض القلب.
وقد تقلل مضادات الأكسدة والمواد المغذية الأخرى الموجودة في البيض من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب.
ووجد تحليل أن تناول بيضة واحدة يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية. ولكن يجب التقليل من تناول البيض لو أوصى الطبيب باتباع نظام غذائي منخفض الكوليسترول.
مخاوف ارتفاع الكوليسترول
يحتوي البيض على نسبة عالية من الكوليسترول. ويوجد كل الكوليسترول تقريباً في الصفار وليس البياض. لم تجد العديد من الدراسات البحثية صلة بين استهلاك البيض وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم.
ومع ذلك، قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب الأخرى إلى اتخاذ احتياطات خاصة مع البيض.
قد يزيد تناول البيض من كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL). وغالباً ما يُطلق على البروتين الدهني عالي الكثافة الكوليسترول "الجيد" لأنه يزيل الكوليسترول الضار من الدم.
ومع ذلك، وجدت أبحاث أخرى وجود صلة بين استهلاك البيض وزيادة مستويات الكوليسترول. وقد وجد تحليل أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من البيض لفترة طويلة قد تكون لديهم مستويات كوليسترول أعلى من أولئك الذين يتناولون كميات أقل من البيض.
العناصر الغذائية في البيض
يحتوي البيض على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والبروتين والأحماض الأمينية والدهون. تحتوي البيضة الواحدة الكبيرة على 74 سعراً حرارياً و6 غرامات بروتين و5 غرامات دهون و207 ملغم من الكوليسترول و24 ملغم من الكالسيوم و169 ملغم كولين و91 ميكروغرام فيتامين "أ" و50 ميكروغرام فيتامين "د".
إذا أوصى الطبيب بالحد من تناول الكوليسترول، فقد يكون بياض البيض هو الخيار الأفضل. يحتوي بياض بيضة واحدة كبيرة الحجم على 19 سعرة حرارية و4 غرامات من البروتين ودون كوليسترول.
من الذي يجب ألا يتناول البيض كل يوم؟
قد لا يتمكن الأشخاص الذين يعانون من زيادة خطر ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب من تناول البيض كل يوم بأمان.
لا تكثر من تناول البيض إذا كنت تعاني من أي من الحالات الصحية التالية؛ ارتفاع الكوليسترول في الدم، أمراض القلب، داء السكري، السمنة.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X

البيض

فوائد صحية

غذاء

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
Play
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
رحال
Play
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
Play
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-06-2025 | 2025
14:00 | 2025-06-07
Play
07-06-2025 | 2025
14:00 | 2025-06-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-07
Play
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-07
Biotic
Play
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
Play
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
Play
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
ماكينة
Play
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
Play
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
تعيينات، مناشدات، رواتب صوتك مسموع في الهوا الك - الحلقة ٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-06
Play
تعيينات، مناشدات، رواتب صوتك مسموع في الهوا الك - الحلقة ٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-06
Celebrity
Play
Celebrity
صانع المحتوى الكوميدي رضا كريم - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
Play
صانع المحتوى الكوميدي رضا كريم - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-05
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
Play
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
رحال
Play
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
Play
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-06-2025 | 2025
14:00 | 2025-06-07
Play
07-06-2025 | 2025
14:00 | 2025-06-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-07
Play
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-07
Biotic
Play
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
Play
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
Play
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
ماكينة
Play
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
Play
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
تعيينات، مناشدات، رواتب صوتك مسموع في الهوا الك - الحلقة ٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-06
Play
تعيينات، مناشدات، رواتب صوتك مسموع في الهوا الك - الحلقة ٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-06
Celebrity
Play
Celebrity
صانع المحتوى الكوميدي رضا كريم - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
Play
صانع المحتوى الكوميدي رضا كريم - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-05
اخترنا لك
إيقاف مسلسل جورجينا رودريغيز على "نتفليكس"
07:19 | 2025-06-07
دراسة تحدد علامات تنبئ بأعراض السكتة القلبية
01:13 | 2025-06-07
هل برج القوس على وشك خسارة كل شيء في 11 حزيران؟
01:00 | 2025-06-07
قد يكون هاتفك من بينها.. يوتيوب يودّع عددا من أجهزة "آيفون" و"آيباد"
05:17 | 2025-06-06
ما علاقة ردود الفعل السلبية تجاه أصوات المضغ؟
11:47 | 2025-06-05
مفاجأة للنّساء.. سرّ العمر المديد في فنجان قهوة!
10:24 | 2025-06-05

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.