فوائد كبيرة لتناول البيض يومياً

ويحتاج الجسم إلى البروتين لبناء كتلة العضلات والحفاظ عليها. البيض غني بالبروتين والأحماض الأمينية والكولين والسيلينيوموفيتامين "ب".ويؤدي زيادة تناول البيض إلى زيادة كتلة العضلات بالتزامن مع ممارسة التمارين، ويختلف التأثير حسب نظام الفرد الغذائي العام.يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنةالبيض غني بمضادات الأكسدة، وهي مركبات نباتية تقلل من تلف الخلايا في الجسم. قد يقلل تناول نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة من مخاطر حالات صحية مزمنة مثل السكري والسرطان وأمراض القلب.ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل إضافة البيض إلى خطة الأكل اليومية إذا كنت معرضاً لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب.يقلل من الالتهابيحتوي البيض على مضادات الأكسدة والمواد المغذية الأخرى التي تقلل من الالتهاب. تظهر بعض الأبحاث أن الأشخاص الذين يستهلكون البيض يومياً قد تحسنت لديهم المؤشرات الحيوية للالتهاب (المواد التي تشير إلى وجود التهاب). توجد معظم العناصر الغذائية في البيض في صفار البيض، لذا فإن تناول بياض البيض قد لا يعطي الفوائد نفسها.يدعم فقدان الوزنالبيض غني بالبروتين وقليل السعرات الحرارية نسبياً. يرتبط استهلاك نظام غذائي غني بالبروتين بفقدان الوزن. نظراً لأن البيض غني بالبروتين، فهو أكثر إشباعاً من أطعمة الإفطار الأخرى.وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون البيض كل صباح لديهم مستويات أقل من هرمون الجريلين (هرمون الجوع) ويميلون إلى تناول كميات أقل من الطعام طوال اليوم مقارنة بأولئك الذين يتناولون دقيق الشوفان.قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغيةهناك بحوث متضاربة حول دور البيض في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. تظهر العديد من الدراسات عدم وجود صلة بين استهلاك البيض وأمراض القلب.وقد تقلل مضادات الأكسدة والمواد المغذية الأخرى الموجودة في البيض من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب.ووجد تحليل أن تناول بيضة واحدة يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية. ولكن يجب التقليل من تناول البيض لو أوصى الطبيب باتباع نظام غذائي منخفض .مخاوف ارتفاع الكوليستروليحتوي البيض على نسبة عالية من الكوليسترول. ويوجد كل الكوليسترول تقريباً في الصفار وليس البياض. لم تجد العديد من الدراسات البحثية صلة بين استهلاك البيض وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم.ومع ذلك، قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب الأخرى إلى اتخاذ احتياطات خاصة مع البيض.قد يزيد تناول البيض من كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL). وغالباً ما يُطلق على البروتين الدهني عالي الكثافة الكوليسترول "الجيد" لأنه يزيل الكوليسترول الضار من الدم.ومع ذلك، وجدت أبحاث أخرى وجود صلة بين استهلاك البيض وزيادة مستويات الكوليسترول. وقد وجد تحليل أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من البيض لفترة طويلة قد تكون لديهم مستويات كوليسترول أعلى من أولئك الذين يتناولون كميات أقل من البيض.العناصر الغذائية في البيضيحتوي البيض على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والبروتين والأحماض الأمينية والدهون. تحتوي البيضة الواحدة الكبيرة على 74 سعراً حرارياً و6 غرامات بروتين و5 غرامات دهون و207 ملغم من الكوليسترول و24 ملغم من الكالسيوم و169 ملغم و91 ميكروغرام فيتامين "أ" و50 ميكروغرام فيتامين "د".إذا أوصى الطبيب بالحد من تناول الكوليسترول، فقد يكون بياض البيض هو الخيار الأفضل. يحتوي بياض بيضة واحدة كبيرة الحجم على 19 سعرة حرارية و4 غرامات من البروتين ودون كوليسترول.من الذي يجب ألا يتناول البيض كل يوم؟قد لا يتمكن الأشخاص الذين يعانون من زيادة خطر ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب من تناول البيض كل يوم بأمان.لا تكثر من تناول البيض إذا كنت تعاني من أي من الحالات الصحية التالية؛ ارتفاع الكوليسترول في الدم، أمراض القلب، داء السكري، السمنة.