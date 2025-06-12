رسالة غامضة من والدة ملك أحمد زاهر بعد تعرضها لوعكة صحية

وذكرت وسائل إعلام أن ملك تعاني من حساسية شديدة في الدم، وتخضع حالياً لسلسلة من الفحوصات الطبية والعلاجات المكثفة لتحديد سبب المرض.وقالت هدى في رسالة على "إنستغرام": "الحمد لله على كل يجيبه ربنا، وفضل... أنا مؤمنة إنّه (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا)، ونستقبل قدر ربنا بالرضا عشان نهون على نفسنا".وأضافت: "الحمد لله والشكر الله ونعمه وفضل علي اي حاجه من عند لانها خير خير خير والأزمات دي بتعرفك مين حبيبك ومين عامل حبيبك .. شكرا يا الله علي النعمه دي نعمه معرفه الحلو من وتغربل الي حواليك وينظف الدنيا حوالينا ويبعد عنا الي مبيحبناش وفاكرين انهم بيحبونا وفي نفس الوقت يظهر ناس تبقي زعلان منهم وفاهمهم غلط وده وارد وتلاقيهم أول ناس في ضهرك وجمبك ... سبحان مقلب القلوب".وتابعت: "الأزمات دي بتعرّفك مين حبيبك ومين عامل حبيبك... شكراً يا الله على نعمة معرفة الحلو من الوحش، وتغربل اللي حواليك."وختمت بالقول: "التعلّق بغير الله غلط... البشر ممكن يوعدوا وما يوفوش، أما التعلّق بالله فهو الأمان الحقيقي، وهو السند اللي ما بيخذلك."