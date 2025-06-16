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العلم يؤكد: الصلاة المنتظمة تقوّي التركيز والتعاطف وتقلل الخوف والقلق
منوعات
2025-06-16 | 06:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
126 شوهد
أظهرت الدراسات في علم الأعصاب أن الصلاة أن تغيّر فعليًا من بنية الدماغ ووظيفته
مع مرور الوقت
. إذ تُفعّل الصلاة المنتظمة وتقوّي مناطق رئيسية في الدماغ مرتبطة بالتركيز، وتنظيم المشاعر، والتعاطف، والوعي الذاتي.
وقد وجد الدكتور
أندرو
نيوبرغ، عالِم الأعصاب ومؤلف كتاب كيف يغيّر الله دماغك، أن الممارسات الروحية المنتظمة مثل الصلاة تزيد من نشاط قشرة الفص الجبهي (المرتبطة بالتركيز واتخاذ القرار) والقشرة الحزامية الأمامية (المرتبطة بالتعاطف والتوازن العاطفي)، بينما تُقلل من نشاط اللوزة الدماغية، وهي مركز الخوف في الدماغ.
كما تكشف فحوصات الرنين المغناطيسي أن الصلاة والتأمل طويلَي المدى يعززان اللدونة العصبية—أي قدرة الدماغ على إعادة تشكيل نفسه—مما يساعد في تحسين القدرة على التكيّف، وتقليل القلق، وتعزيز شعور عميق بالسلام والهدف.
وقد اكتشف نيوبرغ عدة أمور حول تأثير الصلاة على الدماغ البشري.
أولًا، قضاء 12 دقيقة يوميًا في التأمل الشخصي والصلاة يحدث تأثيرًا عميقًا في الدماغ. فهو يقوّي دائرة عصبية فريدة تُعزّز الوعي الاجتماعي والتعاطف، وتساعد على محبة الآخرين من خلال تنمية الإحساس بالرحمة وتهدئة المشاعر السلبية. ومن بين أكثر المشاعر تدميرًا؟
الغضب
. فماذا يفعل الغضب؟ يعزل الفرد عن الآخرين، ويفصله عنهم، ويدمّر الجماعة بسبب الانغلاق على أنفسنا.
ثانيًا، اللدونة العصبية: الأدمغة ليست ثابتة كالقوالب البلاستيكية، بل مرنة. كان يُعتقد سابقًا أن الدماغ ينمو لعدة سنوات ثم يبدأ في التراجع والانحدار. إلا أن ما هو معلوم اليوم، الدماغ يواصل التطور استجابةً للتجارب والسلوكيات اليومية. على سبيل المثال، يقول نيوبرغ "إننا نستطيع تكوين ذكريات تتغير بمرور الوقت حسب الطريقة التي نعيد بها تذكّرها، حتى تصبح منفصلة عن الحدث الأصلي".
ثالثًا، بما أن الأدمغة تتغير باستمرار، على الأشخص أن يكونوا واعين لما إذا كانوا يتطورون في اتجاه بنّاء أم مدمّر. فالممارسات التي يقوم بها الفرد يوميًا وأسبوعيًا وسنويًا تشكّل مصير حياته بشكل جوهري، ويجب أن يدرك مدى تأثير سلوكه على دماغه.
رابعًا، تساعد الصلاة والتأمل الشخصي على الحفاظ على توازن صحي في حياة الفرد. فكل واحد يحتاج إلى تخصيص جزء صغير من يومه للصلاة والتأمل الذاتي. ومهما كانت الانشغالات، عليه أن يفسح مساحة ليعرف أولوياته وقيمه، ويقيّم مدى التزامه بها. عليه أن يسأل نفسه يوميًا: "ما التغييرات التي يجب أن أقوم بها لتنمية علاقتي بالله؟"
ويذكر نيوبرغ
ثمانية
أمور يمكن فعلها لتشكيل الأدمغة بشكل إيجابي. يبدأ بقيمة الإيمان الديني الشخصي، ويضيف قضاء وقت يومي في الصلاة والتأمل. من المهم أيضًا التحدث مع الآخرين والانتماء إلى مجتمع. وممارسة التمارين الهوائية تفيد الدماغ أيضًا. وكذلك التثاؤب، الذي يقول نيوبرغ إنه يُركّز الانتباه. ومن الأنشطة المفيدة الأخرى الاستماع إلى 12 دقيقة من الموسيقى الهادئة يوميًا. كما أن النشاط العقلي المستمر والتعلم مدى الحياة يفيدان الدماغ. وأخيرًا، يقول إن الابتسام يبني الروابط المجتمعية، لأن الناس الذين يبتسمون يجذبون الآخرين، بينما من يعبسون أو يظهرون الغضب ينفّرون الناس من حولهم.
والجميع يكافح الشعور بالغضب في وقت أو آخر، والذي يصفه نيوبرغ بأنه من أكثر المشاعر بدائية وصعوبة في السيطرة. فالغضب يُعطّل عمل الفص الجبهي، ويُفقد القدرة على التعاطف والرحمة. كما أنه يُطلق سيلًا من المواد الكيميائية العصبية التي تُدمّر الأجزاء المسؤولة عن التحكم بالمشاعر. كما يُفقد الغضب القدرة على ضبط النفس والاستجابة بشكل متزن، بغض النظر عن المحفز الخارجي.
عندما نُركّز بعمق وانتظام على قيمنا الروحية، فإننا نزيد من تدفق الدم إلى الفص الجبهي وإلى القشرة الحزامية الأمامية، مما يؤدي إلى تقليل النشاط في مراكز المشاعر في الدماغ. وهذا يُساعد على تطوير القدرة على الاستجابات التي تحافظ على الجماعة، بل وتعيد ترميمها. ولكن النية الواعية هي
المفتاح
. فكلما تم التركيز على القيم الداخلية، ازدادت القدرة على السيطرة على حياتنا.
باختصار، فالصلاة ليست مجرد طقس روحي، بل هي تمرين عقلي يعيد تشكيل الدماغ نحو صفاء الذهن، والرحمة، والقوة العاطفية.
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