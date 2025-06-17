5 أخطاء غذائية ترتكبها أثناء فقدان الوزن

من جانبها تناولت مدربة اللياقة البدنية غلوبيش هذه المشكلة وكتبت: "ما زلت لا تفقد وزنك رغم اتباع نظام غذائي صحي، قد تكون هذه الأخطاء الغذائية الخمسة هي السبب".تناول الوجبات الخفيفة دون وعي طوال اليومحتى الوجبات الخفيفة الصحية، مثل كعك الأرز والفواكه المجففة وزبدة المكسرات، قد تُسبب تراكم الدهون.تناول الطعام طوال اليوم يُبقي مستويات الأنسولين مرتفعة، وهو أمر غير مثالي لحرق الدهون.والتزم بوجبات منتظمة ووجبات خفيفة مُخطط لها.تناول الطعام بسرعة كبيرةتناول الطعام بسرعة يُفسد إشارات الشبع.غالبًا ما تأكل أكثر من حاجتك قبل أن يستوعبها عقلك. تمهل، وامضغ جيدًا، ودع جسمك يُخبرك عندما يشبع.الثقة العمياء في ملصقات الأطعمةكون المنتج خاليًا من الغلوتين أو نباتيًا لا يعني بالضرورة أنه صحي. فالعديد من الأطعمة المصنعة تحمل هالات صحية.تأكد دائمًا من المكونات، وليس فقط من ادعاءات الاستخدام المكتوبة على الغلاف.الاعتماد على قوة الإرادة بدلاً من التخطيطإن تحضير الوجبات والأمل في الأفضل يؤدي إلى خيارات في اللحظات الأخيرة، وغالبًا ما لا تكون الأفضل.تخطيط الوجبات وتوفير خيارات صحية في متناول اليد يُبقيك على المسار الصحيح.عدم تناول كمية كافية من الطعام بعد التمرينبعد التمرين، يحتاج جسمك إلى العناصر الغذائية أكثر من أي وقت مضى. قد يؤدي تجاوز هذه الفترة إلى إعاقة التعافي وفقدان الدهون.اجعل من أولوياتك تناول مزيج من البروتين والكربوهيدرات لتزويد جسمك بالطاقة بشكل صحيح.وأضافت كريستيان غلوبيش خطأً إضافيًّا يُرتكب خلال رحلة إنقاص الوزن. وكتبت: "تناول طعام صحيّ دون توازن: الخضراوات المشوية والسلطات رائعة، لكن من دون البروتين والكربوهيدرات والدهون، ستفقد العناصر الغذائية الأساسية.التوازن، وليس التقييد، هو ما يُحقق النتائج. إن فقدان الوزن المستدام يأتي من عادات أكثر ذكاءً، لا من قواعد أكثر صرامة.