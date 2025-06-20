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ما علاقة الكولا الخالية من السكر بصحة القلب؟

منوعات

2025-06-20 | 00:05
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما علاقة الكولا الخالية من السكر بصحة القلب؟
708 شوهد

تشير الدكتورة إلفيرا خاتشيروفا، الأستاذة المشاركة في قسم الطب الباطني بجامعة بيروغوف، إلى أن شرب كوكاكولا زيرو قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقا لها، يعود السبب في ذلك إلى استخدام بديل السكر لتحلية المشروب بدلا من السكر.
تقول: "بديل السكر المستخدم هو الإريثريتول، وهو بديل سكر منخفض السعرات الحرارية. ولكن تكمن خطورته في قدرته على زيادة نشاط الصفائح الدموية في مجرى الدم، ما يخلق بدوره ظروفا مواتية لتكوين الجلطات. وفي هذا الصدد، ينصح بمراعاة المخاطر الشخصية وتجنب الإفراط في تناول كوكاكولا، حتى مع انخفاض نسبة السكر فيها".
وتشير الطبيبة إلى أن هناك عدد من المشروبات التي يجب الحد من استهلاكها أو حتى التخلي عنها بسبب آثارها الضارة على القلب والأوعية الدموية.
وتقول: "تشمل هذه المشروبات الكحول لأن شرب الكحول، وخاصة بكميات كبيرة، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، وتأثيرات سامة على عضلة القلب، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أن مشروبات الطاقة خطيرة أيضا. لأن احتوائها على نسبة عالية من الكافيين ومنشطات آخرى يمكن أن يسبب خفقان القلب، وارتفاع مستوى ضغط الدم، ما يزيد من خطر حدوث مشكلات مزعجة في القلب والأوعية الدموية".
ووفقا لها، كما أن الإفراط في تناول القهوة ضار بالأوعية الدموية والقلب، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية متزايدة تجاه الكافيين.
وتتابع: "لذلك، ينصح بالإكثار من شرب الماء، والمشروبات غير الغازية، مثل الشاي غير المحلى، وعصائر الفاكهة والخضراوات الخالية من السكر".
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الكولا

القلب

الدماغ

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