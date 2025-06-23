قرار بحظر الواتساب على هذه الفئة

ويأتي هذا القرار بحسب الموقع بعد تحذيرات صدرت من السيبراني، والذي وصف التطبيق بأنه يشكّل "مخاطر عالية"، بسبب نقص الشفافية في ما يتعلق بحماية البيانات، وعدم تشفير البيانات المخزنة والإخفاقات الأمنية المحتملة.وأوضحت الوثيقة الرسمية التي اطلع عليها أكسيوس أن البدائل الموصى بها تشمل تطبيقات تُعتبر أكثر أمانًا، مثل Microsoft Teams، Wickr، Signal، iMessage، وFaceTime