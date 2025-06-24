هاتفك يحمل بكتيريا أكثر من المرحاض

لكن بالنسبة لجهاز يقضي وقتًا طويلًا بين يديك وعلى وجهك، فيجب أن يكون نظيفًا. لكن للأسف هو أكثر قذارة مما تظن.وأظهرت الدراسات، أن الهاتف الذكي العادي يمكن أن يحمل جراثيم أكثر من مسكة باب ومقعد مرحاض. فكل هذا اللمس والنقر والتمرير ووضعه على الأسطح العشوائية يراكم الأوساخ بسرعة. لذلك، إذا لم تُعقم هاتفك بانتظام، فأنت تحمل في الواقع جهازًا مليئًا بالبكتيريا.لكن الخبر السار، أن تنظيفه بالطريقة الصحيحة سريع وسهل ولا يتطلب معدات باهظة الثمن.وسنقدّم لك طرائِق لتعقيم جهازك بأمان دون إتلاف الشاشة أو إلحاق الضرر به.التنظيف الصحيحيوصي الخبراء بتعقيم هاتفك يوميًّا، ولكن ليست كل طرق التنظيف آمنة.فيمكن للمواد الكيميائية القاسية والمواد الكاشطة إتلاف الطلاء الواقي، وربما إلحاق الضرر بشاشتك.للحفاظ على هاتفك نظيفًا وسليمًا، من الضروري استخدام تقنيات التنظيف الصحيحة.لذلك، تجنب المنتجات المصنوعة من الكحول ، لأنها قد تُتلف الطبقة الواقية التي تمنع الزيت والماء من إتلاف شاشتك.والخيار الأكثر أمانًا هو استخدام مناديل مطهرة تحتوي على 70% من كحول الأيزوبروبيل.كما يمكنك استخدام منتج مُطهر بالأشعة فوق البنفسجية، مثل PhoneSoap، الذي يقتل 99.99% من الجراثيم والبكتيريا. يُمكنك أيضًا الرجوع إلى مُصنّعي الهواتف وشركات خدمات الهاتف المحمول للحصول على إرشادات.وفي بعض الأحيان يحتاج هاتفك إلى عناية خاصة عند غسله. فقد لا تكفي طريقة التنظيف اليومية الموصى بها لإزالة حبيبات الرمل المزعجة بعد على الشاطئ أو بقع الكريم الصعبة.وفي هذه الحالة الطريقة الأكثر أمانًا لتنظيف شاشة هاتفك هي استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة مبللة بالماء المقطر ومسح السطح.وهذه الطريقة مناسبة أيضًا للجزء الخلفي والجوانب من هاتفك.أما لإزالة حبيبات الرمل والوبر من منافذ هاتفك وشقوقه، فإننا نوصي باستخدام شريط لاصق. اضغط عليه على طول فتحات مكبر الصوت، واسحبه برفق. أما للفتحات الصغيرة لمكبر الصوت، فاستخدم عود أسنان وأداة شفط صغيرة للشقوق لشفط البقايا.أما بالنسبة للهواتف المقاومة للماء، فإنه يُفضل تنظيف الجهاز بقطعة قماش مبللة بدلًا من غمره أو وضعه تحت الماء، حتى لو كان الهاتف مُعلنًا عن قدرته على تحمل الغمر لفترة معينة.بعد ذلك، جفف هاتفك بقطعة قماش ناعمة، مع التأكد من تجفيف جميع المنافذ ومكبرات الصوت جيدًا.منتجات مضرةيشار إلى أن معقم اليدين والعطور والكحول الموجودة في العديد من المعقمات قد تلحق الضرر بهاتفك. كذلك منظفات النوافذ أو المطبخ، التي تعتبر منظفات قوية قد تُزيل الطبقة الواقية لهاتفك وتجعله أكثر عرضة للخدوش. أما المناشف الورقية، فقد تتمزق؛ ما يزيد تراكم الأوساخ على هاتفك، كما أن ملمسها الخشن قد يُسبب خدوشًا على شاشتك.ويعتبر صابون الأطباق وصابون اليدين مضرين للهاتف، وكذلك الخل.ويشير الخبراء إلى أنه يجب عدم تنظيف الهاتف بالهواء المضغوط؛ لأنه قد يُسبب ضررًا، وخاصةً للميكروفون.