محكمة التحقيق تصرف مها الصغير بعد سماع أقوالها ضد أحمد السقا

وقررت جهات التحقيق المختصة بمدينة أكتوبر بصرف الإعلامية وسائقها بعد الاستماع لأقوالهما في البلاغ الذي تقدمت به ضد طليقها الفنان ، متهمة إياه بالتعدي عليها وضربها أمام المارة داخل الكمبوند الذي تقيم فيه.وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مها الصغير بتحرير بلاغ رسمي بقسم شرطة أكتوبر، اتهمت فيه طليقها الفنان أحمد السقا بالاعتداء عليها بالضرب والسب، وإهانتها أمام المارة وسكان الكمبوند.وأوضحت في بلاغها أنها فوجئت به وهو يستوقفها أمام الكمبوند، ثم قام بضربها وتوجيه عبارات سب وقذف لها على مرأى الجميع، كما اعتدى أيضًا على سائقها الخاص.وتوجهت مها الصغير إلى وهي في حالة انهيار وبكاء شديد، حيث تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.