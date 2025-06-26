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محكمة التحقيق تصرف مها الصغير بعد سماع أقوالها ضد أحمد السقا
منوعات
2025-06-26 | 10:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
954 شوهد
السومرية نيوز
- منوعات
أمرت
محكمة التحقيق
في
مصر
، اليوم الخميس، بصرف الإعلامية
مها الصغير
وسائقها بعد الاستماع لأقوالهما في بلاغها ضد طليقها الفنان
أحمد السقا
.
وقررت جهات التحقيق المختصة بمدينة أكتوبر بصرف الإعلامية
مها الصغير
وسائقها بعد الاستماع لأقوالهما في البلاغ الذي تقدمت به ضد طليقها الفنان
أحمد السقا
، متهمة إياه بالتعدي عليها وضربها أمام المارة داخل الكمبوند الذي تقيم فيه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مها الصغير بتحرير بلاغ رسمي بقسم شرطة أكتوبر، اتهمت فيه طليقها الفنان أحمد السقا بالاعتداء عليها بالضرب والسب، وإهانتها أمام المارة وسكان الكمبوند.
وأوضحت في بلاغها أنها فوجئت به وهو يستوقفها أمام
بوابة
الكمبوند، ثم قام بضربها وتوجيه عبارات سب وقذف لها على مرأى الجميع، كما اعتدى أيضًا على سائقها الخاص.
وتوجهت مها الصغير إلى
قسم الشرطة
وهي في حالة انهيار وبكاء شديد، حيث تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.
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