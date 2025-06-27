من شهر عسل إلى مأساة.. صاعقة تقتل عريسًا شابًا أمام زوجته

الحادث وقع يوم الجمعة الماضي في مقاطعة فولوسيا، حين كان الرجل البالغ من العمر 29 عامًا، والقادم من ولاية كولورادو، يستمتع بالمياه الضحلة برفقة زوجته، قبل أن تضربه الصاعقة فجأة وهو في مياه لم تتجاوز كاحليه.ووفقًا لتامي مالفورس، مديرة إدارة سلامة بالمقاطعة، نُقل الضحية على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات المحلية، حيث فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بإصابته البالغة.مالفورس وصفت الحادث بأنه "استثنائي ونادر"، مشيرة إلى أن العاصفة الرعدية كانت لا تزال بعيدة عند وقوع الضربة، مما يسلط الضوء على الخطر الكامن حتى في الأجواء التي تبدو آمنة نسبيًا.