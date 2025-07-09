امنع غوغل من قراءة رسائل الواتساب الخاصة بك

هذا يعني أنه يمكنك رفع هاتفك واستدعاء وقول شيء، مثل: "إرسال رسالة واتساب إلى جهة اتصال معينة"، وسيقوم جيميني بتنفيذ هذه العملية.وكانت غوغل تؤكد أنه في الظروف العادية، لن يتمكن جيميني من أو تلخيص رسائل واتساب الخاصة بك، لكن رسالة الشركة الأخيرة تعتبر نقطة مهمة، لأن جيميني أصبح، الآن، قادرًا على عرض رسائلك بما في ذلك الصور، وقراءة إشعارات واتساب والرد عليها، وغير ذلك الكثير.استغراب المستخدمينوفي الوقت الذي أشارت فيه "غوغل" إلى أن هذا التحديث مفيد للمستخدمين لأنه يمكنهم، الآن، استخدام جيميني لإتمام مهامهم اليومية على أجهزتهم المحمولة، مثل إرسال الرسائل، وإجراء الهاتفية، وضبط المؤقتات أثناء إيقاف نشاط تطبيقات، إلا أن الرسالة الإلكترونية التي أرسلتها غوغل أثارت استغراب مستخدمي الإنترنت الذين سارعوا إلى تعطيل التطبيقات المتصلة بتطبيق جيميني على هواتفهم.وللقيام بذلك، يجب فتح تطبيق جيميني والدخول إلى الملف الشخصي، وتحديد نشاط تطبيقات جيميني واختيار "إيقاف".وبعد إيقافه، ستحتفظ غوغل ببياناتك لمدة تصل إلى 72 ساعة للحفاظ على سلامة وأمان تطبيقات جيميني كما تدعي، ومن ثم سيتم حذف البيانات.يشار إلى أن مخاوف المستخدمين تمحورت حول استخدام غوغل لإمكانية وصول جيميني إلى المحادثات والصور وجميع البيانات على هاتفك، واستخدامها لتدريب نماذج .