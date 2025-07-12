بسبب ملابسها الجريئة.. مذيعة رياضية تكشف تعرضها للإقصاء

وتعرضت تيفاني سالموند لهجوم من أحد المتنمرين على الإنترنت الذي انتقد نشرها صور مثيرة اعتبرها البعض "غير مهنية".وردت المذيعة النيوزيلندية التي عملت سابقا مع شبكة " " على ذلك النقد قائلة: "حملة التشهير الأخلاقي في منشوري الأخير مقززة لكنها متوقعة".وأشارت إلى أن المشكلة لا تكمن فيها بل في العقلية السائدة محليا مضيفة: "إنهن يحظين بدعم كامل من جهات عملهن، الفرق ليس في المهنية، بل في الجغرافيا المشكلة تكمن في المشهد الإعلامي الرياضي المحافظ والقديم في ونيوزيلندا، ولست أنا".