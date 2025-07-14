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زوجان مخموران يدفعا طائرة للهبوط اضطرارياً في المكسيك
منوعات
2025-07-14 | 11:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
105 شوهد
وجد سياح بريطانيون عائدون من إجازة مشمسة في
كانكون
بالمكسيك أنفسهم عالقين بشكل غير متوقع في ولاية مين الأمريكية، بعد رفض راكبين على متن الطائرة الإقلاع عن التدخين.
راكبين يدخنان في المرحاض.
وعلى الرغم من أن شركات الطيران في المملكة المتحدة فرضت حظرا على التدخين على مدار الثلاثين عاما الماضية، إلا أن الثنائي استمرا في التدخين بعناد حتى عندما هددهما
الطيار
بهبوط الطائرة إذا استمرا في ذلك.
واضطر جميع الركاب الـ 267 القادمين من
كانكون
إلى التوقف غير المخطط له في بانغور في ولاية مين الأمريكية (أقصى الشرق).
وتكشف تسجيلات الرحلة أن الطيار كان يتواصل مع مراقبي الحركة الجوية، قائلا: "قمرة القيادة آمنة، وهناك راكبان يتعاركان، وقد سيطر الطاقم عليهما تقريبا".
وفي غضون لحظات، أعاد مراقبو الحركة الجوية توجيه الرحلة، وبحلول الساعة 9:30 مساء هبطت رحلة TUI في ولاية مين حيث رافق مسؤولو المطار المدخنين إلى خارج الطائرة.
وأبلغ ركاب غاضبون على متن طائرة "
بوينغ
787 دريملاينر" صحيفة "
نيويورك
بوست" أن المدخنين كانا زوجين على ما يبدو، وقد تطورت فوضى الرحلة بينهما لاحقا إلى شجار.
وكشف أحد الركاب أنهما "كانا في حالة سُكر واضح وقد اعتدى الرجل على شريكته".
وتفاقمت فوضى السفر بالنسبة لزملائهم المسافرين الذين اضطروا إلى البقاء ليلة غير مخطط لها في بانغور قبل اللحاق برحلة أخرى إلى
بريطانيا
وهبطوا في مطار غاتويك الدولي بمدينة كرولي في
مقاطعة غرب
ساسكس جنوب
لندن
.
ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية تمكن مثيرا الشغب اللذان أثارا
الفوضى
على متن الطائرة من النجاة من أي اتهامات جنائية من جانب مسؤولي
الجمارك
وحماية الحدود في
الولايات المتحدة
، الذين قرروا إعادتهم على متن رحلات منفصلة بسرعة.
وعلق مسؤول من
وكالة الحدود
قائلا: "إن هذه الحادثة تتعلق برحلة جوية من دولة أجنبية إلى
دولة أخرى
تم تحويل مسارها بسبب مشادة كلامية بين راكبين أثناء الرحلة".
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الولايات المتحدة
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