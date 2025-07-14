زوجان مخموران يدفعا طائرة للهبوط اضطرارياً في المكسيك

راكبين يدخنان في المرحاض.وعلى الرغم من أن شركات الطيران في المملكة المتحدة فرضت حظرا على التدخين على مدار الثلاثين عاما الماضية، إلا أن الثنائي استمرا في التدخين بعناد حتى عندما هددهما بهبوط الطائرة إذا استمرا في ذلك.واضطر جميع الركاب الـ 267 القادمين من إلى التوقف غير المخطط له في بانغور في ولاية مين الأمريكية (أقصى الشرق).وتكشف تسجيلات الرحلة أن الطيار كان يتواصل مع مراقبي الحركة الجوية، قائلا: "قمرة القيادة آمنة، وهناك راكبان يتعاركان، وقد سيطر الطاقم عليهما تقريبا".وفي غضون لحظات، أعاد مراقبو الحركة الجوية توجيه الرحلة، وبحلول الساعة 9:30 مساء هبطت رحلة TUI في ولاية مين حيث رافق مسؤولو المطار المدخنين إلى خارج الطائرة.وأبلغ ركاب غاضبون على متن طائرة " 787 دريملاينر" صحيفة " بوست" أن المدخنين كانا زوجين على ما يبدو، وقد تطورت فوضى الرحلة بينهما لاحقا إلى شجار.وكشف أحد الركاب أنهما "كانا في حالة سُكر واضح وقد اعتدى الرجل على شريكته".وتفاقمت فوضى السفر بالنسبة لزملائهم المسافرين الذين اضطروا إلى البقاء ليلة غير مخطط لها في بانغور قبل اللحاق برحلة أخرى إلى وهبطوا في مطار غاتويك الدولي بمدينة كرولي في ساسكس جنوب .ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية تمكن مثيرا الشغب اللذان أثارا على متن الطائرة من النجاة من أي اتهامات جنائية من جانب مسؤولي وحماية الحدود في ، الذين قرروا إعادتهم على متن رحلات منفصلة بسرعة.وعلق مسؤول من قائلا: "إن هذه الحادثة تتعلق برحلة جوية من دولة أجنبية إلى تم تحويل مسارها بسبب مشادة كلامية بين راكبين أثناء الرحلة".