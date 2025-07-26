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7 مزايا مفيدة وبسيطة "لم تكن تعرفها" في خرائط غوغل

منوعات

2025-07-26 | 05:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
7 مزايا مفيدة وبسيطة &quot;لم تكن تعرفها&quot; في خرائط غوغل
102 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
تُعد خرائط غوغل واحدة من أبرز أدوات التنقل الرقمية وأكثرها تطورًا، إذ تجمع بين البساطة والفعالية لتوفر تجربة استخدام غنية ومريحة.

ورغم أن معظم المستخدمين يكتفون باستخدام الميزات الأساسية فقط، فإن التطبيق يزخر بالعديد من الخصائص الذكية التي قد تكون غير معروفة للكثيرين.
فيما يلي نستعرض 7 مزايا بسيطة ولكنها بالغة الفائدة قد تغيّر طريقتك في استخدام خرائط غوغل.
1. حفظ المواقع المفضلة
تُعد خاصية حفظ المواقع من أكثر الأدوات سهولة في الاستخدام، ورغم ذلك لا تحظى بالاهتمام الكافي. تتيح هذه الميزة إمكانية حفظ الأماكن التي تنوي زيارتها لاحقًا، أو تلك التي سبق أن زرتها وترغب في العودة إليها. كل ما عليك هو النقر على الموقع المرغوب، اختيار "حفظ"، ثم تحديد القائمة المناسبة، أو إنشاء قائمة جديدة حسب الحاجة.
2.الملاحة الداخلية
رغم أن ميزة الملاحة داخل المباني غير متاحة في جميع الأماكن، فإنها متوفرة في بعض المواقع الكبرى مثل "مول الإمارات" في دبي و"محطة كناري وارف" في لندن.
وباستخدام هذه الميزة، يمكنك التنقل داخل المراكز التجارية أو محطات المترو بكل سهولة، من خلال إسقاط رمز "الشخص البرتقالي" على الموقع، ما يتيح لك تجربة تشبه خاصية التجول الافتراضي.
3. إرسال الاتجاهات إلى الهاتف
من أبرز نقاط القوة في خرائط غوغل أنها تدعم التزامن بين مختلف الأجهزة. فإذا كنت تخطط لرحلة أو تبحث عن وجهة معينة من خلال جهاز الكمبيوتر، يمكنك بسهولة إرسال الاتجاهات أو المعلومات إلى هاتفك الذكي عبر خيار "إرسال إلى الهاتف" الموجود في الشريط الجانبي. كما يمكن استخدام الميزة ذاتها من الهاتف لإرسال المواقع إلى أجهزة أخرى.
4. ميزة الأماكن القريبة
عند الرغبة في استكشاف الأنشطة المتاحة ضمن منطقة معينة، توفر خرائط غوغل أداة "الأماكن القريبة" التي تتيح لك البحث عن مطاعم، فنادق، معالم سياحية أو أي فئة أخرى. بمجرد كتابة اسم المدينة أو الحي، سيظهر خيار "الأماكن القريبة"، ومن خلاله يمكنك تحديد نوع المكان الذي تبحث عنه بسهولة.
5. مشاركة الموقع الجغرافي
تسهم ميزة مشاركة الموقع في تسهيل اللقاءات وتعزيز السلامة الشخصية. يمكن للمستخدمين مشاركة مواقعهم عبر تطبيقات المراسلة مثل واتساب، أو مباشرة من خرائط غوغل من خلال إعدادات الحساب. بعد اختيار "مشاركة الموقع"، يمكنك تحديد الأشخاص المخولين برؤية موقعك ومدة المشاركة، مع العلم أن الميزة تعرض أيضًا نسبة شحن بطارية جهازك للطرف الآخر.
6. إضافة عنوان المنزل والعمل
بدلاً من كتابة العناوين التي تزورها بشكل متكرر في كل مرة، تتيح لك خرائط غوغل حفظ عنوان المنزل والعمل. من خلال الإعدادات، يمكن تعديل هذه العناوين بحيث تظهر تلقائيًا، ما يسهل الحصول على الاتجاهات إلى أي منهما بلمسة زر واحدة.
7. عمليات البحث المجزأة
توفر خرائط غوغل عمليات بحث متقدمة تتيح تصفية النتائج حسب الحاجة. عند البحث عن منطقة معينة، تظهر فئات مثل المطاعم أو الحدائق أو أجهزة الصراف الآلي. ويمكن تقسيم هذه النتائج بشكل أكثر تحديدًا، فمثلًا يمكن تصنيف المطاعم بحسب السعر، التقييم، أو مواعيد العمل، ما يسهل الوصول إلى الخيار الأنسب بسرعة.
ويتضح أن خرائط غوغل أكثر من مجرد أداة لمعرفة الاتجاهات، فهي منصة متكاملة لإدارة تنقلاتك اليومية بذكاء وسلاسة. وبينما تبقى هذه الميزات مخفية عن كثير من المستخدمين، فإن الاستفادة منها قد تجعل تجربتك أكثر تنظيمًا وكفاءة.
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