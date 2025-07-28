بعد طول غياب.. ظهور محزن لفيروز في وادع نجلها

وبحضور والدته الفنّانة ، وشقيقته ، بدأت مراسم تشييع جثمان الفنّان اللبناني ، الإثنين، في كنيسة "رقاد السيدة" ببلدة المحيدثة في ، بمنطقة المتن، في .وانطلقت مراسم جنازة زياد من في العاصمة ، حيث غادر جثمانه مشفى " "، وشق طريقه بين جموع محبيه الذين كانوا يحملون صوره، والورود، والأعلام اللبنانية.وعلت أصوات الزغاريد، والتصفيق من محبي الفنّان الراحل الذين تجمعوا لوداعه عند مخرج الطوارئ من المستشفى، ونثروا الورود والأرز على السيارة التي أقلّت جثمانه، وشقت طريقها بصعوبة بين الجموع، بينما كانت تقرع أجراس الكنائس، وتسمع أصوات أغانيه عبر مكبّرات الصوت.اتجه موكب جنازة الراحل زياد الرحباني إلى منطقة الصنائع، مروراً بشارع سبيرز، وحي الأشرفية في بيروت، وصولاً إلى بلدة المحيدثة في بكفيا، حيث ، بعد الصلاة لـ"راحة نفسه" في كنسية "رقاد السيدة"، بعد ظهر الإثنين.وبرحيل زياد الرحباني نجل الفنّانة اللبنانية فيروز، فقد الفن اللبناني والعربي واحداً من أبرز شخصياته، حيث فارق الحياة عن عمر 69 عامًا، صباح السبت 26 يوليو/ تموز، بعد معاناة طويلة مع مرض تليف الكبد.