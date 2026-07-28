الإقلاع عن التدخين قبل 35 عاماً يقلل خطر السرطان.. حقيقة ام خيال؟

وأوضح الباحثون أن التوقف عن التدخين في مراحل عمرية لاحقة يظل ذا فائدة كبيرة؛ فالإقلاع قبل سن 44 عامًا يقلل نحو 90% من المخاطر المرتبطة بالتدخين، بينما يحد الإقلاع قبل 54 عامًا من معظم مخاطر الوفاة بالسرطانات المرتبطة به، كما يمنح المدخنين سنوات إضافية من العمر مقارنة بالاستمرار في التدخين.وأشار الخبراء إلى أن الجسم يبدأ التعافي سريعًا بعد الإقلاع، إذ يتحسن ضغط الدم والدورة الدموية ووظائف الرئتين تدريجيًا، وينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان الرئة بمرور الوقت.ويحذر التقرير من أن التدخين، حتى بكميات قليلة أو ما يُعرف بـ"التدخين الاجتماعي"، ليس آمنًا، لأنه يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض أخرى. ويؤكد الباحثون أن أفضل خيار صحي هو عدم التدخين، بينما يمنح الإقلاع المبكر الجسم فرصة أكبر للتعافي وتقليل خطر الأمراض والوفاة المبكرة.