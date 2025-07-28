اختراق تطبيق نسائي للمواعدة وتسريب 72 ألف صورة

وأوضحت متحدثة باسم الشركة أن التحقيقات الأولية أظهرت وصول في الساعات الأولى من صباح الجمعة إلى نظام تخزين قديم يحتوي على صور مستخدمات التطبيق.4 ملايين مستخدمة و900 ألف على قائمة الانتظارأعلنت الشركة أن عدد مستخدمات التطبيق تجاوز 4 ملايين، فيما تضم قائمة الانتظار قرابة 900 ألف مستخدمة جديدة، وقد تصدر التطبيق الأسبوع الجاري قائمة التطبيقات المجانية في فئة نمط الحياة على متجر تطبيقات آبل، مدفوعًا بانتشاره على .أفادت الشركة أن الصور المسربة تضمنت نحو 13 ألف صورة شخصية أو بطاقات هوية أرسلت لأغراض التحقق من الحسابات، فيما شملت باقي الصور منشورات وتعليقات ورسائل كانت مرئية علنًا داخل التطبيق. ووفقًا لصور شاشة متداولة على Reddit، جرى تداول نسخ من صور بطاقات الهوية على 4Chan المعروف بثقافته ، ما أثار تحذيرات من خبراء الأمن السيبراني.مخاطر سرقة الهوية تهدد مستخدمات التطبيقوحذر تري فورد، رئيس الأمن في شركة Bugcrowd، من أن الخرق يشكل تهديدًا بالغًا، مشيرًا إلى أن الصور تتضمن رخص قيادة قد تعرض الضحايا لمخاطر الملاحقة وسرقة الهوية.وأكدت الشركة أنها استعانت بفريق خارجي من خبراء الأمن يعملون على مدار الساعة لتأمين المنصة، وأنه لا توجد حتى الآن أدلة على اختراق بيانات إضافية مثل أرقام الهواتف أو البريد الإلكتروني.ويختلف تطبيق Tea عن تطبيقات التعارف التقليدية كونه مخصصًا للنساء فقط، ويتيح لهن مشاركة تجارب المواعدة بشكل مجهول، إلى جانب تبادل إشارات تحذيرية عن شركاء سابقين بهدف تجنب العلاقات المؤذية.ومنذ إطلاقه، اعتبره مؤيدوه أداة مهمة تحمي النساء من العلاقات السامة، بينما انتقده آخرون بدعوى تهديده للخصوصية لاحتوائه صورًا وأسماءً حقيقية.