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أطعمة مخمّرة تعالج الأمعاء وتحسّن الهضم

منوعات

2025-07-31 | 13:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أطعمة مخمّرة تعالج الأمعاء وتحسّن الهضم
245 شوهد

غذِّ أمعاءك بهذه الأطعمة الخمسة المُخمَّرة التي تُعزِّز صحتك بالتعرّف على قوة البروبيوتيك في دعم أداء الجهاز الهضمي وتحسين الصحة العامة.

الزبادي
يُعدُّ الزبادي من أشهر الأطعمة المُخمَّرة والأسهل للحصول عليها. يُحضَّر عن طريق تخمير الحليب باستخدام مزارع بكتيرية حية، خصوصاً بكتيريا اللاكتوباسيلس والبيفيدوباكتيريوم.
ويساعد البروبيوتيك على تجديد بكتيريا الأمعاء الصحية، مما يُسهِّل الهضم ويُقلِّل أعراضاً مثل الانتفاخ والغازات والإمساك.
مخلل الملفوف
يُحضَّر مخلل الملفوف عن طريق تخمير الملفوف المُقطَّع ناعماً باستخدام بكتيريا حمض اللاكتيك. وهو غني بالألياف والبروبيوتيك، التي تُعزِّز الهضم وتُحسِّن حركة الأمعاء.
كما تُعزِّز عملية التخمير محتواه من فيتاميني C وK، مما يُعزِّز صحة المناعة.
كيمتشي
هذا الطبق الكوري الحار مصنوع من خضراوات مخمرة مثل كرنب نابا والفجل المتبل بالثوم والزنجبيل والفلفل الحار. وهو غني بالبروبيوتيك ومضادات الأكسدة والألياف. يعزز الكيمتشي نمو البكتيريا النافعة، ويقلل التهاب الأمعاء، ويدعم التحكم في الوزن.
الكفير
الكفير مشروب حليب مخمر لاذع، يشبه الزبادي، ولكنه أخف قواماً. يحتوي على مجموعة أوسع من البروبيوتيك مقارنةً بالزبادي، مما يجعله أكثر فاعلية لصحة الأمعاء.
وتساعد البكتيريا الحية في الكفير على إعادة توازن بكتيريا الأمعاء، وتقليل الالتهاب، وتحسين هضم اللاكتوز.
ميزو
هي توابل يابانية تقليدية تُصنع بتخمير فول الصويا بالملح والكوجي (نوع من الفطريات). يُستخدم عادةً في حساء الميزو، ويحتوي على مجموعة متنوعة من البكتيريا المفيدة التي تساعد على الهضم وشفاء الأمعاء.
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