تحرق من يلمسها وتتكاثر بعد قطعها.. "ديدان النار" تغزو الشواطئ

ورُصد النوع Amphinome rostrata، وهو من ديدان النار البحرية السامة، خلال مسح ميداني أجراه باحثون على شواطئ بولاية . وتتميز هذه الديدان بألوانها الزاهية وشعيراتها الدقيقة المليئة بالسم، والتي تسبب حروقا وألما شديدا عند ملامستها للجلد.وكان جايس تونيل، مدير المشاركة المجتمعية في معهد هارت للأبحاث البحرية، أول من دق ناقوس الخطر بعد أن صادف هذه الكائنات خلال جولاته الروتينية.وقال: "يشبه الشعور بعد لمسها حرارة حقيقية تستمر حوالي ثلاث ساعات".ورغم أن هذه الديدان رخوة الجسم وصغيرة الحجم – بحجم قلم رصاص تقريبا – إلا أن شعيراتها الشفافة تشبه الإبر، وتنغرس في الجلد بسهولة، مسببة ألما حارقا ودوارا وغثيانا وتهيجا قد يستمر لساعات أو حتى أيام.كما حذّر تونيل من قدرة هذه الديدان على النجاة والتجدد، موضحا: "إذا قُطعت إلى نصفين، يمكنها أن تنمو مجددا. هذا يجعل التعامل معها أكثر صعوبة".ووفقا للخبراء، تنتمي ديدان النار إلى عائلة تضم نحو 28 نوعا، العديد منها يحمل تركيبات سمّية مختلفة. وقد تراوحت ردود الفعل تجاهها بين وخز بسيط وألم حاد يستمر لأيام أو أسابيع.وفي كوربوس كريستي، نُصبت لافتات تحذيرية على ، بعدما زادت المشاهدات الميدانية لهذه الديدان. ودعت السلطات الزوار إلى عدم لمسها نهائيا، والاكتفاء بمشاهدتها من مسافة آمنة.كما أوصى الدكتور سيفالد، من المركز الطبي في بالم بيتش غاردنز، باتباع إسعافات أولية بسيطة فور التعرض لها: "اغسل المنطقة المصابة بالماء الساخن (قدر ما تستطيع تحمّله، وليس مغليا)، مع استخدام الخل، للمساعدة في تحييد السم".ويعتقد الباحثون أن هذه الكائنات تصل إلى الشاطئ عبر الحطام العائم المكسو بقشريات البحر، التي تعد غذاء مفضلا لها.ورغم أن تونيل لم يعان سوى من أعراض خفيفة – ربما بسبب تكرار احتكاكه بالحياة البحرية – إلا أنه اعترف بأن رد فعل معظم الناس قد يكون أشد، وقال ساخرا: "أنا معتاد على لسعات قناديل البحر وأفاعي "مان أو وار"، لذا قد لا أكون أفضل مقياس للألم".