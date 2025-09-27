Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
طهران: محاولات تفعيل آلية عقوبات مجلس الأمن ستخلق تحديا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هل تفضل القهوة الباردة أم المثلجة؟.. من الاخطر صحياً

منوعات

2025-09-27 | 12:31
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هل تفضل القهوة الباردة أم المثلجة؟.. من الاخطر صحياً
58 شوهد

يتم تحضير القهوة الباردة والمثلجة بطريقتين مختلفتين، إذ تُحضّر القهوة المثلجة ساخنة ثم تُبرّد عادةً بسكبها فوق الثلج، بينما تُحضّر القهوة الباردة دون حرارة. وتحتوي القهوة الباردة على نسبة كافيين أعلى، وعادةً ما تكون أقل حموضةً ومرارةً، وفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث».

وتقول جامي جونسون، اختصاصية التغذية المعتمدة، إن كلاً من القهوة الباردة والمثلجة يحتوي على مضادات أكسدة مفيدة للصحة، ولكن أيّهما أكثر صحة يعتمد على كل فرد وتأثير كل نوع قهوة عليه، بالإضافة إلى المواد المضافة إلى القهوة.
الفرق بين القهوة الباردة والمثلجة
تُحضّر القهوة المثلجة بسكب الماء الساخن على مسحوق القهوة. ثم تُبرّد وتُقدّم عادةً مع الثلج. أما القهوة الباردة، فتُحضّر بترك مسحوق القهوة في الماء بدرجة حرارة الغرفة لمدة 12 ساعة.
والفرق الرئيسي بين القهوة الباردة والمثلجة هو أن القهوة الباردة تحتوي على كافيين أكثر، حيث يحتوي كوب واحد من القهوة الباردة (16 أونصة نحو 450 غراماً) على نحو 205 مليغرامات من الكافيين، بينما تحتوي القهوة المثلجة بنفس الحجم على نحو 165 مليغراماً من الكافيين.
ويُعتبر نحو 400 مليغرام من الكافيين يومياً كمية آمنة لمعظم البالغين. وتُعد الكمية الزائدة عن ذلك مفرطة، وقد تؤدي إلى آثار جانبية، بما في ذلك القلق وزيادة معدل ضربات القلب وضعف العظام.
وتجدر الإشارة إلى أن القهوة الباردة والمثلجة تحتويان على كافيين أقل من كوب مماثل الحجم من القهوة الساخنة؛ وذلك لأن الماء الساخن يستخلص المزيد من الكافيين من حبوب القهوة.
القهوة الباردة أقل حموضة
القهوة بطبيعتها مشروب حمضي. وتحتوي حبوب القهوة على أحماض، تُستخرج أثناء عملية التخمير، خاصةً عند استخدام الماء الساخن. لهذا السبب، قد يُسبب شرب القهوة اضطراباً في المعدة لدى بعض الأشخاص.
ووجدت إحدى الدراسات أن حبوب القهوة الباردة تحتوي على حموضة أقل من نفس الحبوب المُحضرة بقهوة ساخنة، وهي أساس القهوة المثلجة. لذا، إذا كانت قهوتك المثلجة بعد الظهر تُسبب لك إزعاجاً، فجرب القهوة الباردة.
كيف تجعل قهوتك أكثر صحة؟
سواء اخترت القهوة الباردة أو المثلجة، تأكد من أنك لا تُضيف لقهوتك سكراً أو سعرات حرارية زائدة.
ومن البدائل الصحية الأخرى شرب القهوة سادة أو مع مُنتجات ألبان قليلة الدسم.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
رحال
Play
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Play
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
Play
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
Biotic
Play
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Play
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
Play
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
Play
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
Play
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
Play
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Play
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Play
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Live Talk
Play
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Play
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
الأكثر مشاهدة
رحال
Play
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Play
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
Play
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
Biotic
Play
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Play
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
Play
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
Play
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
Play
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
Play
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Play
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Play
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Live Talk
Play
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Play
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25

اخترنا لك
ما علاقة الفاكهة بحماية الرئتين من تلوث الهواء
10:55 | 2025-09-27
نقص السوائل في الجسم يؤدي لمشكلة صحية خطيرة
08:37 | 2025-09-27
جراند شيروكي ساميت… يوم كامل مع أمير الطرق في العراق
03:30 | 2025-09-27
أنهاء كابوس المكالمات المزعجة في الهواتف
02:09 | 2025-09-27
في يوم السياحة العالمي... إليك أكثر الدول زيارة في العالم لعام 2024!
02:00 | 2025-09-27
4 أمراض قد تكون السبب وراء شعورك الدائم بالبرد
13:13 | 2025-09-26

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.