ما علاقة الشوكولاتة الداكنة بالذاكرة والدماغ؟

وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أن الدراسة التي أجراها باحثون من معهد شيبورا للتكنولوجيا في ، أظهرت أن الفلافانول حسّنت الوظائف الإدراكية لدى الفئران خلال فترة قصيرة لم تتجاوز ساعة واحدة بعد تناولها.وأوضح الباحثون، أن الفئران التي تناولت مركبات الفلافانول قبل ساعة من إخضاعها لاختبار للذاكرة، أظهرت تحسناً في التركيز بنسبة تقارب 30 بالمئة مقارنة بمجموعة ضابطة أُعطيت الماء فقط.وبيّن الفريق العلمي أن النكهة المرّة للفلافانول تُحفّز إفراز النورأدرينالين في منطقة الحُصين بالدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن تحويل الذكريات القصيرة إلى طويلة المدى.وأضاف أن النورأدرينالين يعمل كناقل عصبي يساعد في تحسين التركيز واليقظة وتعزيز الذاكرة.وأشار الباحثون إلى أن النتائج تُظهر أن تناول الفلافانول يُحدث تأثيراً فسيولوجياً مشابهاً لما يحدث أثناء ممارسة التمارين الرياضية، إذ يُنشّط الجهاز العصبي المركزي ويُحفّز الانتباه والذاكرة.ولفتت الدراسة إلى أن الشوكولاتة الداكنة، وفقاً لأبحاث سابقة، تُعد غنية بالفوائد الصحية، إذ ارتبطت بدعم صحة الأمعاء وتحسين المزاج وصحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم.